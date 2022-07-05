وداعاً للتجاعيد.. ماسك الكولاجين الطبيعي لنفخ الخدود ونضارة البشره والتجاعيد في دقائق هتنوري

كولاجين نجد أن الكولاجين من المواد المهمة جدا التي لا يمكن الاستغناء عنها عن طريقها يمكن أن تقلل الخطوط الرفيعة الموجودة في الوجه وتساعد أيضا على معالجة الاسمرار الموجودة في الوجه ويساعد على تفتيح البشرة بطريقة فعالة، ويساعد الكولاجين أيضا على تقليل تساقط الشعر بشكل فعال جدا ويعمل الكولاجين على تقوية العظام والاحساس بالشباب والحيوية ونجد نتيجة لتأثر البشرة بنقص الكولاجين الطبيعي قامت الكثير من السيدات بالبحث عن الطرق الطبيعية التي من خلالها تساعد على عمل كولاجين طبيعي للبشرة وسوف نوضح مكونات هذه الوصفة من خلال هذا المقال.

مكونات وصفة الكولاجين الطبيعي

تعد تلك الوصفة من الوصفات المهمة التي تقوم بمد البشرة بالكولاجين الطبيعي ويعد لبان الذكر هو من أهم المكونات التي يوجد بها نسبة عالية من الكولاجين وسوف نتحدث عن مكونات هذه الوصفة من خلال النقاط التالية..

لبان ذكر.

ماء.

زيت زيتون.

نشا.

طريقة تحضير وصفة الكولاجين الطبيعي

نجد عند تحضير الوصفة نجدها يتم تحضيرها بخطوات بسيطة وسهلة ويمكن للجميع عملها بكل سهولة وسوف نوضح طريقة تحضيرها من خلال النقاط التالية..

نحضر لبان الذكر ونضعه في وعاء ونضعه عليه الماء، ثم نقوم برفع الخليط على النار ونتركه حتى تمام الغليان.

ثم نقوم برفعه من على ولنار ونتركه يبرد ثم نقوم بتصفيته ونأخذ ماء لبان الذكر ونضع به النشا ونقلب المكونات جيدا حتى يصبح لدينا قوام كريمي.

ثم نقوم بوضع زيت الزيتون عليهم ونقلب المكونات جيدا حتى تمام التجانس.

ثم نضع الخليط على البشرة ونتركه لمدة ٢٠ دقيقة ثم نقوم بغسله جيدا.

نلاحظ أن هذه الوصفة قامت بتفتيح البشرة وتخلصنا من التجاعيد من أول استعمال.

فوائد لبان الذكر للبشرة

يعد لبان الذكر من المكونات الطبيعية التي تساعد على تفتيح البشرة والتخلص من البقع والتجاعيد والاسمرار الموجود فيها وسوف نوضح أهم فوائده من خلال النقاط التالية..