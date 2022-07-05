بدون فرن أعملي بيتزا الطاسة السريعة الذ وأسرع بيتزا طرية وهشة وبطعم رائع

تعد بيتزا الطاسة من احلى واسهل انواع المخبوزات والمعجنات، حيث تعد بسهولة على الطاسة بدون الدخول الى الفرن واستهلاك الوقت الثمين، فيمكن تحضيرها وتجهيزها وحشوها بالحشوات المفضلة لدي كل شخص، وهى من الوجبات المحببة للأطفال لطعمها الشهي اللذيذ، لذلك سوف نقوم بعمل بيتزا الطاسة بطريقة سهلة و حشوة مميزة.

تعد البيتزا من المأكولات المحبوبة لدى الجميع، فهى تحضر بكل سهوله ولا تحتاج الى تكلفه عاليه فيمكن تحضيرها بانواع الجبن المفضلة لديكم ويمكن ايضا تحضيرها بالدجاج او اللحم او النقانق، تفضل دائما الامهات تحضير البيتزا فى المنزل حيث ان مكوناتها تتوفر فى كل بيت، واليوم نقدم لكم طريقة سهله لتحضير البيتزا فى المنزل وهى بيتزا الطاسة.

مكونات بيتزا الطاسة

٢ كوب من الدقيق.

رشة من الملح.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

نصف ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

٢ ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ربع كوب من الماء الدافئ او الحليب الدافئ.

مكونات حشوة بيتزا الطاسة

ملعقة من زيت الزيتون.

ثمرة بصل صغيرة.

ثمرة فلفل أخضر رومى صغيرة.

ثمرة فلفل اصفر رومي صغيرة.

ثمرة طماطم.

قطع من البسطرمة أو اللحم المفروم أو السوسيس.

زيتون اسود مخلي.

جبن مشكلة ( رومي و موزاريلا وشيدر ).

رشة من الزعتر.

ملعقتين من الصلصة.

الخطوات:-