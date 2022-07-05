بدون فرن أعملي بيتزا الطاسة السريعة الذ وأسرع بيتزا طرية وهشة وبطعم رائع

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تعد بيتزا الطاسة من احلى واسهل انواع المخبوزات والمعجنات، حيث تعد بسهولة على الطاسة بدون الدخول الى الفرن واستهلاك الوقت الثمين، فيمكن تحضيرها وتجهيزها وحشوها بالحشوات المفضلة لدي كل شخص، وهى من الوجبات المحببة للأطفال لطعمها الشهي اللذيذ، لذلك سوف نقوم بعمل بيتزا الطاسة بطريقة سهلة و حشوة مميزة.
تعد البيتزا من المأكولات المحبوبة لدى الجميع، فهى تحضر بكل سهوله ولا تحتاج الى تكلفه عاليه فيمكن تحضيرها بانواع الجبن المفضلة لديكم ويمكن ايضا تحضيرها بالدجاج او اللحم او النقانق، تفضل دائما الامهات تحضير البيتزا فى المنزل حيث ان مكوناتها تتوفر فى كل بيت، واليوم نقدم لكم طريقة سهله لتحضير البيتزا فى المنزل وهى بيتزا الطاسة.
مكونات بيتزا الطاسة
- ٢ كوب من الدقيق.
- رشة من الملح.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- نصف ملعقة صغيرة من السكر.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- ٢ ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- ربع كوب من الماء الدافئ او الحليب الدافئ.
مكونات حشوة بيتزا الطاسة
- ملعقة من زيت الزيتون.
- ثمرة بصل صغيرة.
- ثمرة فلفل أخضر رومى صغيرة.
- ثمرة فلفل اصفر رومي صغيرة.
- ثمرة طماطم.
- قطع من البسطرمة أو اللحم المفروم أو السوسيس.
- زيتون اسود مخلي.
- جبن مشكلة ( رومي و موزاريلا وشيدر ).
- رشة من الزعتر.
- ملعقتين من الصلصة.
الخطوات:-
- نقوم بإحضار كوب وتوضع الخميرة وعليها السكر والماء الدافئ او الحليب وتقلب وتترك حتى تتفاعل.
- باستخدام العجان أو في وعاء نضع الدقيق وعليه الملح والبيكنج بودر وملعقتين الزيت وعليه خليط الخميرة المعد مسبقاً ونقلب جيدا.
- نستمر في العجن حتى نحصل على عجين متماسك وطري.
- نتركها في مكان دافئ لمدة ساعة حتى تختمر وتغطى بكيس بلاستيك شفاف.
- نحضر الحشوة حيث نقوم بتقطيع البصل شرائح رفيعة ثم نقوم بتقطيع الفلفل الألوان إلى قطع صغيرة الحجم.
- نحضر الطماطم قطع صغير مع إزالة الماء منها وتوضع جانبا.
- يمكن إحضار حشوة من اللحم المفروم المعصج أو السوسيس أو البسطرمة وتترك جانبا حتى نقوم بتحضير بيتزا الطاسة.
- نقوم بتقطيع العجينة بعد التخمير إلى قطع صغيرة الحجم ونقوم بأخذ قطعة من العجينة ونفردها على سطح المطبخ حتى تصبح يشطب دائري ونقوم بعمل فتحات بها الاستخدام الشوكة حتى لا ترتفع عند وضعها في الطاسة.
- نحضر مقلاة مدهونة بملعقة من الزيت ونضع عليها العجينة المفرودة ونتركها لمدة ١٠ دقائق على نار هادئة.
- ثم نقوم بقلبها على الوجه الاخر ونبدا بوضع الحشوة حيث نقوم بوضع الصلصة وعليها اللحم المعصج أو البسطرمة او اى حشوة محببة لديكم.
- ثم نضيف عليها كمية من الخضار المشكل المقطع مسبقا وعليه الزيتون الاسود ونضيف عليهم الجبن المشكلة.
- وتغطي بغطاء المقلاة وتترك حتى تذوب الجبن وتصبح جاهزة للتقديم.
- توضع في طبق مسطح وتقدم ساخنة مع صوص الكاتشب.
- نقوم بتحضير باقي قطع البيتزا بنفس الطريقة وتقدم بالكامل.
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