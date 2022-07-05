نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة غسل وتنظيف الممبار تماماً في 5 دقائق ومش هيكون في أي رائحة زفارة أو أي إصفرار بالممبار في المقال التالي

يعتبر الممبار أحد أنواع الأكلات الشرقية المعروفة بطعمها الشهي ومذاقها الدسم، كما أن لتلك الوصفة الشهيرة الكثير من طرق التحضير في المطبخ العربي وبالأخص في المطبخ المصري، ولكن ما يعيق كل ربة منزل هوة طريقة تنظيف الممبار والحصول عليه خالي تماما من الدهون التي تتواجد بداخلهن، بالإضافة إلى طريقة التخلص من الروائح العالقة فيه بعد الذبح، وذلك حتى نتمكن من إعداده وتحضير به أشهى الموصفات بدون اللجوء لأي مكان غير مضمون لتنظيفه، وإليكِ من خلال موقعنا أفضل طريقة لتنظيف الممبار والحصول عليه بدون رائحة زفارة تماما. طريقة غسل وتنظيف الممبار تماماً في 5 دقائق (طريقة تنظيف الممبار بالملح الخشن) المكونات: ملح خشن.

ماء.

سكين حادة.

بكربونات صوديوم

كوب وربع من الخل. طريقة التنظيف: بعد القيام بشراء الممبار عليك في الخطوة الأولى غسيله تحت الماء الجاري حتى تتخلصي من الشوائب الظاهرة فيه مع فركه جيدا.

وبع ذلك تحضير وعاء غويط وتقومي بوضع فيه بكربونات الصوديوم والماء والخل وتضعي فيه الممبار وتتركيه لمدة ساعة على الأقل.

ومن بعد ذلك نقوم بإحضار الممبار ونصفيه من ذلك الماء جيدا ونعمل على غسيله تحت الماء الجاري مرة أخرى للتخلص من الشوائب والدهون التي ذابت نتيجة وضعه في الماء مع تلكم المكونات.

وبعدها إحضار وعاء ونضع فيه الملح الخشن نعمل على تقليب الممبار فيه لمدة لا تقل عن 10 دقائق ثم نحضر وعاء آخر ونضع فيه ربع كوب من الخل.

ونصيف له الممبار ونتركه في الخل لمدة لا تقل عن 15 دقيقة، وبعدها نقوم بغسليه تحت الماء الجاري ونبدأ في استخدام السكين من أجل إزالة الدهون العالقة فيه.

وسنلاحظ عند القيام بعمل تلك الوصفة إن الدهون بدأت في التحرك معك بسلاسة أثناء تنظيف الممبار، كما ستتخلصين تماما من الرائحة الغير مرغوب فيها للمبار. نصائح عند تنظيف الممبار يلزم تنظيف الممبار في نفس يوم شرائه.

عند تنظيف الممبار أحرصي على ارتداء قفاز بلاستيكي لليدين.

بعد تنظيف الممبار أحرصي على تطهير رخام المطبخ بالخل والليمون والملح.

يمكنك اعتبار (الخل – الملح الخشن – الليمون) المكونات الأساسية لتنظيف الممبار والكرشة، حيث تعمل تلكم المكونات على إذابة الدهون والتخلص من الرائحة الغير مرغوب فيها. إن تنظيف الممبار في المنزل يتطلب منك أن تقومي بتنظيفه في المطبخ فلا يمكن أن يتم تنظيفه في أي مكان آخر لما يسببه من رائحة كريهة، كما أن المكونات الطبيعية تعد أفضل وسيلة للتخلص من الدهون العالقة فيه وكذلك الرائحة دون أن تحتاجي إلى تنظيفه خارج المنزل في أيدي غير نظيفة أو مضمونة. عمر شويل - جدة طريقة غسل وتنظيف الممبار تماماً في 5 دقائق ومش هيكون في أي رائحة زفارة أو أي إصفرار بالممبار - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة غسل وتنظيف الممبار تماماً في 5 دقائق ومش هيكون في أي رائحة زفارة أو أي إصفرار بالممبار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.