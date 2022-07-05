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عمر شويل - جدة تفتيح البشرة وتفتيح الجسم هو ما تحلم بالوصول إليه معظم النساء والفتيات في هذا الجيل بالتحديد، إذ إن البشرة البيضاء الفاتحة هي الحلم المثالي للكثير منهن خاصةً المناطق الحساسة التي تصاب بالتصبغات لعدة عوامل وكذلك البشرة والتي تتعرض لأشعة الشمس بصفة مستمرة في فصل الصيف فيتغير لون الجلد إلى اللون الداكن، لهذا فإن معظم البحث يكون عن الكريمات الموجودة بالصيدلية الفعالة في تفتيح البشرة والجسم على أن تكون بسعر مناسب للجميع واليوم نعرفكم على كريم من الصيدلية مفعوله سحري وجبار لتفتيح البشرة تمامًا وهيزيل سواد 20 سنة فاتوا هتنوري من جديد ومجرب من قبل العديد من النساء.

كريم من الصيدلية مفعوله سحري وجبار لتفتيح البشرة

كريمات التفتيح الموجودة بالصيدلية تعمل بنفس الآلية وهي تفتيح البشرة لتعود إلى لونها الأصلي أو إلى اللون القريب منها وذلك من خلال التأثير على إنتاج صبغة الميلانين حيث تثبط الكريمات إنتاج الصبغة التي تغير لون البشرة وتجعله داكنًا لكي يعود مرة أخرى إلى اللون الأصلي الخاص به وذلك الحال أيضًا إذا كان بالوجه نمش أو تصبغات متفرقة ولكن يختلف المفعول من كريم لآخر حسب حالة البشرة وكذلك حسب تركيز المواد الفعالة به وحسب نوع البشرة في نهاية الأمر لهذا قبل اختيار كريم تفتيح البشرة يجب استشارة طبيب مختص من أجل معرفة مدى الوضع الذي تعاني منه الصبغة وما آمن كريم مناسب للبشرة.

كريمات تفتيح البشرة من الصيدلية

أما عن أشهر الكريمات الطبية العلاجية المعروفة للحصول على بشرة ناصعة البياض بعد التخلص من التصبغات فمنها:

كريم مخصص للبشرة ذات النوع الدهني والمختلط وهو Avene D-pigment. وكريم يعالج حب الشباب الذي يهاجم البشرة ومن ناحية أخرى له قدرة على تفتيح وتبييض البشرة مثل Starville. وهناك نوع آخر من الكريمات يؤثر على البقع والتصبغات التي قد تصيب البشرة والجسم وهو كريم Depiderm Uriage.

معظم تلك الكريمات يحتوي على مواد تؤثر على البشرة بالإيجاب من أجل تفتيحها مثل الكورتيزون والأوربوتين وهي تؤثر على إنتاج الميلانين لكي تستعيد البشرة بياضها وكذلك فيتامين ألف الذي يوفر حماية فائقة للبشرة من أشعة الشمس.

ولكن قبل استخدام أي واحد من تلك الكريمات يجب أن يستشار الطبيب المختص أولًا لأن لكل بشرة طبيعة خاصة بها وقد يكون الكريم فعال مع شخص وغير فعال مع آخر بل ويسبب له الأضرار وذلك بسبب طبيعة البشرة ومدى حالة التصبغات التي تعاني منها فجميعها عوامل مؤثرة في عملية الشفاء باستخدام الكريمات.