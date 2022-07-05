لن تصدق مفعول الفازلين للتخلص من الشيب والشعر الأبيض تماماً هيحول شعرك 180 درجة وهيخلي أسود داكن

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عمر شويل - جدة يعد الشعر الأبيض أو ما يسمى بالشيب المبكر من أكثر المشاكل التي تواجه نسبة كبيرة من الفتيات والشباب حول العالم، وقد أشارت الدراسات إلى الفائدة الكبرى الذي يقدمها الفازلين في ذلك الأمر، وذلك نظراً لما يحتوي عليه من عناصر تساهم بشكل كبير في القضاء على الشعر الأبيض، ولذلك ينصح خبراء التجميل كل من يرغب في القضاء على تلك المشكلة أن يقوم باستخدام وصفات الفازلين المختلفة، حيث إنها لن تترك أي آثار جانبية وستعمل على التخلص بشكل نهائي من وجود الشعر الأبيض دون الحاجة لاستخدام صبغات الشعر.

لن تصدق مفعول الفازلين للتخلص من الشيب والشعر الأبيض

(وصفة الفازلين وجل الصبار للقضاء على الشعر الأبيض)

أولاً: المكونات المطلوبة:

لتحضير تلك الوصفة بشكل كامل وبدون نقصان يجب أن تقومي بتوفير عدة مكونات، وهي كالآتي:

فازلين.

جل الصبار.

فيتامين E.

وعاء ذو حجم متوسط.

ثانياً: طريقة التحضير والاستخدام:

الخطوة الأولى: في البداية وقبل أي شيء قومي بغسل شعرك بالماء ثم جففيه قليلاً وبشكل خفيف بمنشفة جافة.

الخطوة الثانية: وبعد ذلك قومي بخلط كلا من جل الصبار والفازلين في وعاء، ثم أضيفي إليهم فيتامين E.

الخطوة الثالثة: وبعد التأكد من اختلاط المكونات سوياً قومي بتقسيم شعرك إلى عدة أقسام، ثم ضعي الخليط على كل قسم من الأقسام.

الخطوة الرابعة: وفي النهاية قومي بلف شعرك، ولكي تحصلي على نتائج دائمة قومي بالمداومة على استخدام تلك الوصفة مرتين في الأسبوع.

وصفة الفازلين والقهوة للقضاء على الشعر الأبيض

أولاً: المكونات المطلوبة:

كمية مناسبة من الفازلين.

كمية مناسبة من القهوة.

وعاء ذو حجم متوسط.

ثانياً: طريقة التحضير والاستخدام:

يجب اتباع عدة خطوات إذا كنتي ترغبين في تحضير تلك الوصفة بشكل صحيح، وتتمثل تلك الخطوات في الآتي:

الخطوة الأولى: قومي بإذابة الفازلين في حمام ماء ساخن، ثم قومي بتقليبه أثناء إضافة القهوة إليه.

الخطوة الثانية: بعد الانتهاء من التحضير قومي بغسل شعرك جيداً بالماء ثم جففيه، وابدأي في وضع الخليط عليه ببطء حتى يغطي كل بصيلات الشعر.

الخطوة الثالثة: وفي النهاية احرصي على الاستمرار في استخدام الوصفة لفترة حتى تتأكدي من رؤية النتائج بوضوح.

إن مفعول الفازلين للتخلص من الشيب والشعر الأبيض يجعله من أفضل الوصفات الطبيعية للتخلص من الشكل الغير مرغوب فيه سواء للرجل أو المرأة، حيث تعمل تلك الوصفة على معالجة شيب الشعر وتقوية خصلات وبصيلات الشعر، مما يساعد على ترطيب الشعر ومنعه من التساقط كما يعالجه من مشكلة التلف والضعف والتقصف.