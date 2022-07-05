طريقة عمل طاجن عكاوي بالبصل في المنزل بخطوات بسيطة وغير مكلفة والطعم حكاية

العكاوي من الاكلات المصرية الشهيرة التي يحبها الكثير من الناس والتي يتم تحضيرها طاجن له طعم مميز فهي عبارة عن ذيل الذبيحة سواء من البقر أو الجاموس، ولذلك فقد ينتشر تناول العكاوي في أيام عيد الأضحى المبارك بشكل كبير، والآن من خلال متابعة المقال سوف نتعرف على طريقة عمل طاجن العكاوي بالبصل الرائع بخطوات بسيطة.

طريقة عمل طاجن العكاوي بالبصل

هذه الاكلة من أهم الأكلات التي تحتوي على الكثير من الفوائد للجسم بشكل كبير، كما أنها لذيذة ولا تحتاج للكثير من الوقت أو المجهود حتى يتم إعدادها بالشكل المطلوب وطريقة التحضير كالأتي:

المكونات

قطعة من العكاوي البقري متوسطة الحجم.

عدد خمس حبات من البصل المفروم.

أربع حبات من الفلفل الملون حسب الرغبة.

حبة واحدة من الفلفل الحار.

ثمرتين من الطماطم المقطعة.

أربع فصوص من الثوم المفروم.

لتر واحد من الشوربة.

أربع ملاعق من الزبدة.

رشة من الزنجبيل.

ثلاث اعواد قرفة.

أربع فصوص حبهان.

رشة من الشطة حسب الرغبة.

رشة فلفل اسود.

رشة ملح مناسبة حسب الطعم.

رشة بهارات لحمة.

طريقة التحضير