نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل طاجن عكاوي بالبصل في المنزل بخطوات بسيطة وغير مكلفة والطعم حكاية في المقال التالي
العكاوي من الاكلات المصرية الشهيرة التي يحبها الكثير من الناس والتي يتم تحضيرها طاجن له طعم مميز فهي عبارة عن ذيل الذبيحة سواء من البقر أو الجاموس، ولذلك فقد ينتشر تناول العكاوي في أيام عيد الأضحى المبارك بشكل كبير، والآن من خلال متابعة المقال سوف نتعرف على طريقة عمل طاجن العكاوي بالبصل الرائع بخطوات بسيطة.
طريقة عمل طاجن العكاوي بالبصل
هذه الاكلة من أهم الأكلات التي تحتوي على الكثير من الفوائد للجسم بشكل كبير، كما أنها لذيذة ولا تحتاج للكثير من الوقت أو المجهود حتى يتم إعدادها بالشكل المطلوب وطريقة التحضير كالأتي:
المكونات
- قطعة من العكاوي البقري متوسطة الحجم.
- عدد خمس حبات من البصل المفروم.
- أربع حبات من الفلفل الملون حسب الرغبة.
- حبة واحدة من الفلفل الحار.
- ثمرتين من الطماطم المقطعة.
- أربع فصوص من الثوم المفروم.
- لتر واحد من الشوربة.
- أربع ملاعق من الزبدة.
- رشة من الزنجبيل.
- ثلاث اعواد قرفة.
- أربع فصوص حبهان.
- رشة من الشطة حسب الرغبة.
- رشة فلفل اسود.
- رشة ملح مناسبة حسب الطعم.
- رشة بهارات لحمة.
طريقة التحضير
- احضري وعاء مناسب.
- ارفعي الوعاء على النار ثم أضيفي بداخله الزبد.
- اتركي الزبد حتى يسخن ويقدم.
- أضيفي إليه قطع العكاوي بعد تقطيعها الى قطع مناسبة الحجم.
- قلبي العطوي حتى يتغير لونها.
- يتم إضافة الفلفل الأسود، والزنجبيل، والقرفة، وباقي التوابل إليها.
- قلبي المكونات حتى يتم تتبيل اللحم جيدًا بها.
- أضيفي إليها بعد ذلك الفلفل الملون، والبصل والثوم المفروم.
- قلبي المكونات مع بعضها جيدًا حتى يتغير لونها وتذبل كل المكونات.
- أضيفي إليها بعد ذلك الطماطم المبشورة والشوربة.
- غطي الوعاء واتركيه حتى ينضج بشكل كامل ويتم اختبار نضج اللحم حتى يتم التأكد من ذلك.
- أضيفي محتوى الوعاء الآن في طاجن من الفخار، ويتم إدخاله الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة
- يترك الطاجن حتى يتم الحصول على لون مميز وذلك فيما يقرب من ربع ساعة.
- اخرجي الطاجن من الفرن ويتم تقديمه هكذا على المائدة بالطاجن الفخار مع الأرز بالشعرية المميز ويتم تناولها بألف هنا وشفا.
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