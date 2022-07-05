طريقة عمل فريتاتا البيض الايطالية

فريتاتا البيض هي وصفة فطار ايطالي سهلة ولذيذة جدا ومليانة بالخضروات الطازة والجبنة ، وهي وجبة صحية مثالية ممكن تاكليها في الفطار, الغدا, او حتى العشا ، والنهاردة هنعرف مع بعض طريقتين لعمل الفريتاتا ، فريتاتا البيض التقليدية ، وفريتاتا البطاطس.
وصفة فريتاتا البيض الايطالية:
المقادير:
– 1 معلقة كبيرة زيت زيتون.
– ½ كوباية بصل, متقطع مكعبات.
– بقدونس مفروم.
– 2 فص ثوم, مفرومين.
– 1 ½ طماطم شيري, متقطعة نصين ، او طماطم عادية متقطعة مكعبات.
– 1 كوباية فلفل احمر مشوي, مفروم.
– 1 معلقة كبيرة توابل ايطالية.
– 10 بيضات, مخفوقين.
– 2/3 كوباية لبن.
– 1 معلقة صغيرة ملح.
– ½ معلقة صغيرة فلفل اسود.
– ¾ كوباية جبنة موتزاريلا مبشورة.
– ¼ كوباية جبنة بارميزان (وممكن تختاري اي نوع جبن تفضليها).
طريقة التحضير:
1- سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ، في طبق كبير اخلطي البيض, اللبن, الملح, الفلفل الاسود, التوابل الايطالية, والجبنة الموتزاريلا ، وقلبيهم مع بعض وسيبيهم على جنب.
2- في طاسة كبيرة على نار متوسطة سخني زيت الزيتون ، ضيفي البصل وقلبيه في الزيت لمدة 5 – 7 دقايق لحد ما يبقى شبه شفاف ، ضيفي البقدونس والثوم المفروم وقلبيهم لمدة دقيقة لحد ما ريحة الثوم تطلع ، ضيفي الطماطم والفلفل الاحمر المشوي.
3- صبي خليط البيض في الطاسة مع باقي المكونات ، لحد ما يبدأ البيض يستوي شوية والحروف بتاعته تنفصل عن الطاسة حوالي 4 – 6 دقايق ، رشي على الوش الجبنة البارميزان.
4- دخلي الطاسة الفرن لمدة 14 – 16 دقيقة لحد ما البيض يستوي.
وصفة فريتاتا البطاطس:
المقادير:
– 500 جرام بطاطس متوسطة الحجم.
– 6 بيضات.
– حفنة بقدونس, مفروم ناعم.
– 60 جرام جبنة بارميزان, مبشورة (اختياري).
– 3 معالق كبيرة زيت زيتون.
– ملح وفلفل اسود حسب الذوق.
طريقة التحضير:
1- قشري البطاطس وقطعيها مكعبات.
2- في حلة على النار فيها ماية مغليه وشوية ملح ، اسلقي البطاطس لمدة 5 دقايق لحد ما تطرى.
3- في طبق كبير ، اضربي البيض ، وضيفي له البقدونس المفروم وتبليه بالملح والفلفل الاسود.
4- صفي البطاطس كويس ، وضيفيها لخليط البيض ، وضيفي الجبنة ، وقلبي المكونات كلها مع بعض بالراحة.
5- في طاسة غير قابلة للالتصاق على نار متوسطة لمنخفضة سخني زيت الزيتون ، وصبي خليط البيض مع البطاطس ، واتأكدي انك توزعي البطاطس في الطاسة كلها بالتساوي.
6- غطي الطاسة وسيبيها لمدة 5 – 10 دقايق ، مع هز الطاسة بالراحة من وقت للتاني ، لما تحسي ان خليط البيض استوى من تحت وهيطلع معاكي بسهولة ، هاتي طبق بنفس حجم الطاسة واقلبي عليه البيض بحذر للجنب التاني في الطاسة.
7- اطبخي البيض على الجنب التاني لمدة 2 – 5 دقايق كمان ، بس المرة دي من غير ما تغطي الطاسة.
8- لما خليط الفريتاتا يستوي تماما ، انقليه في طبق التقديم.
9- ممكن لو فضل منها كمية ، خزنيها في علبة محكمة الغلق في التلاجة ، ممكن تقعد معاكي لمدة توصل ليومين.
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