طريقة عمل فريتاتا البيض الايطالية

فريتاتا البيض هي وصفة فطار ايطالي سهلة ولذيذة جدا ومليانة بالخضروات الطازة والجبنة ، وهي وجبة صحية مثالية ممكن تاكليها في الفطار, الغدا, او حتى العشا ، والنهاردة هنعرف مع بعض طريقتين لعمل الفريتاتا ، فريتاتا البيض التقليدية ، وفريتاتا البطاطس.

وصفة فريتاتا البيض الايطالية:

المقادير:

– 1 معلقة كبيرة زيت زيتون.

– ½ كوباية بصل, متقطع مكعبات.

– بقدونس مفروم.

– 2 فص ثوم, مفرومين.

– 1 ½ طماطم شيري, متقطعة نصين ، او طماطم عادية متقطعة مكعبات.

– 1 كوباية فلفل احمر مشوي, مفروم.

– 1 معلقة كبيرة توابل ايطالية.

– 10 بيضات, مخفوقين.

– 2/3 كوباية لبن.

– 1 معلقة صغيرة ملح.

– ½ معلقة صغيرة فلفل اسود.

– ¾ كوباية جبنة موتزاريلا مبشورة.

– ¼ كوباية جبنة بارميزان (وممكن تختاري اي نوع جبن تفضليها).

طريقة التحضير:

1- سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ، في طبق كبير اخلطي البيض, اللبن, الملح, الفلفل الاسود, التوابل الايطالية, والجبنة الموتزاريلا ، وقلبيهم مع بعض وسيبيهم على جنب.

2- في طاسة كبيرة على نار متوسطة سخني زيت الزيتون ، ضيفي البصل وقلبيه في الزيت لمدة 5 – 7 دقايق لحد ما يبقى شبه شفاف ، ضيفي البقدونس والثوم المفروم وقلبيهم لمدة دقيقة لحد ما ريحة الثوم تطلع ، ضيفي الطماطم والفلفل الاحمر المشوي.

3- صبي خليط البيض في الطاسة مع باقي المكونات ، لحد ما يبدأ البيض يستوي شوية والحروف بتاعته تنفصل عن الطاسة حوالي 4 – 6 دقايق ، رشي على الوش الجبنة البارميزان.

4- دخلي الطاسة الفرن لمدة 14 – 16 دقيقة لحد ما البيض يستوي.

وصفة فريتاتا البطاطس:

المقادير:

– 500 جرام بطاطس متوسطة الحجم.

– 6 بيضات.

– حفنة بقدونس, مفروم ناعم.

– 60 جرام جبنة بارميزان, مبشورة (اختياري).

– 3 معالق كبيرة زيت زيتون.

– ملح وفلفل اسود حسب الذوق.

طريقة التحضير:

1- قشري البطاطس وقطعيها مكعبات.

2- في حلة على النار فيها ماية مغليه وشوية ملح ، اسلقي البطاطس لمدة 5 دقايق لحد ما تطرى.

3- في طبق كبير ، اضربي البيض ، وضيفي له البقدونس المفروم وتبليه بالملح والفلفل الاسود.

4- صفي البطاطس كويس ، وضيفيها لخليط البيض ، وضيفي الجبنة ، وقلبي المكونات كلها مع بعض بالراحة.

5- في طاسة غير قابلة للالتصاق على نار متوسطة لمنخفضة سخني زيت الزيتون ، وصبي خليط البيض مع البطاطس ، واتأكدي انك توزعي البطاطس في الطاسة كلها بالتساوي.

6- غطي الطاسة وسيبيها لمدة 5 – 10 دقايق ، مع هز الطاسة بالراحة من وقت للتاني ، لما تحسي ان خليط البيض استوى من تحت وهيطلع معاكي بسهولة ، هاتي طبق بنفس حجم الطاسة واقلبي عليه البيض بحذر للجنب التاني في الطاسة.

7- اطبخي البيض على الجنب التاني لمدة 2 – 5 دقايق كمان ، بس المرة دي من غير ما تغطي الطاسة.

8- لما خليط الفريتاتا يستوي تماما ، انقليه في طبق التقديم.

9- ممكن لو فضل منها كمية ، خزنيها في علبة محكمة الغلق في التلاجة ، ممكن تقعد معاكي لمدة توصل ليومين.

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