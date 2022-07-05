من صنع إيديكي .. طريقة عمل معطر للحمام يعطره دائماً ويجعل رائحته مميزة من مواد من بيتك

مَن منا لا يرغب في أن تكون رائحة حمام منزلة مميزة وعطرة بشكل دائم، ولذلك تتساءل الكثير من ربات المنازل الذين يواجهون مشكلة روائح الحمام الكريهة عن الطرق والوصفات الطبيعية التي يمكن من خلالها تعطير الحمام بشكل دائم ومستمر ودون الحاجه إلى إنفاق الأموال الطائلة على المعطرات الصناعية الضارة والباهظة الثمن، كما إنها وصفات مجربة ومضمونة لكي عزيزتي ومن الممكن أن تجربيها لعمل كميات كبيرة وتخزينها في المنزل لاستخدامها حين الحاجة لها.

طريقة عمل معطر للحمام يعطره دائماً

أولاً المكونات الأساسية:

لتحضير ذلك المعطر بشكل جيداً ولكي تحصلي على نتائجه يجي عليكي أن تقومي بتوفير كافة مكونات المعطر الأساسية، وهي على النحو الآتي:

عدد 2 ملعقة صغيرة من الكحول.

عدد 2 ملعقة صغيرة من سائل غسل الصحون.

عدد 40 أو 50 نقطة من أي زيت عطري، مثل: زيت الخزامى أو زيت النعناع.

¾ كوب من الماء.

ثانياً: طريقة التحضير والاستخدام:

الخطوة الأولى: قومي بإحضار وعاء صغير الحجم، ثم ضعي به الماء وسائل تنظيف الصحون، وبعد خلطهم قومي بإضافة النوع الذي ترغبين به من الزيت العطري.

الخطوة الثانية: وبعد مزج المكونات السابقة جيداً قومي بوضع المعطر في زجاجة رش، واستعمليها عند الحاجة.

الخطوة الثالثة: إذا كنتي ترغبين فيمكنك أن تضيفي بضع قطرات من ملونات الطعام إلى ذلك المعطر.

طريقة صنع معطر للحمام بالليمون

يعد الليمون من أكثر المكونات الطبيعية التي تساهم بشكل كبير في تعطير الجو وملئه برائحة منعشة، ويمكن تحضير المعطر الخاص به من خلال توفير المكونات الآتية:

عدد 2 شريحة أو 3 شرائح من الليمون.

عدد 2 ورقة أو 3 ورقات من إكليل الجبل.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيلا.

مقدار مناسب من الماء.

ثانياً: طريقة التحضير والاستخدام: