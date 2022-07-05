كيك الفادج او العائم بصوص الشيكولاتة اليك احتراف تحضيره في المنزل بدون جهد

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كيك الفادج الغارق في الشوكولاتة من ألذ الحلويات التي يمكنك عملها وتقديمها لأفراد أسرتك في مختلف المناسبات كأعياد الميلاد والمناسبات المختلفة فهو كيك غني بالشوكولاتة وطريقة تحضيره بسيطة وسهلة. أسهل طريقة لتحضير كيك الفادج في المنزل مكونات تحضير كيك الفادج اللذيذ: 2 كوب من الدقيق الأبيض متعدد الإستخدامات.

2 كوب من السكر الأبيض.

كوب من الكاكاو الخام الغير محلى.

كوب ونصف من الماء الساخن.

كوب من الزيت النباتي.

6 من البيض بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.

ملعقة صغيرة من النسكافيه البلاك.

ربع ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا. لجناش الكيك نحتاج إلى: 400 جرام من الشوكولاتة الدارك.

ربع كوب من الزيت النباتي نصف كوب من الماء المثلج.

2 ملعقة كبيرة من الكريم شانتيه الخام. طريقة تحضير كيك الفادج اللذيذ: نقوم بإحضار وعاء عميق نضيف فيه الدقيق الأبيض والكاكاو الخام والملح.

ثم نضيف إليهم البيكنج بودر والبيكنج صودا ونقوم بمزج المكونات جيدا.

نقوم بإحضار وعاء عميق أخر نضيف فيه البيض والسكر والفانيليا.

ثم نقوم بإحضار المضرب الكهربائي ونقوم بخفقهم جيدا.

بعد ذلك نضيف إليهم الدقيق المنخول بالتدريج ونقوم بمزجهم جيدا. ثم نقوم بإحضار إناء عميق نضيف فيه الماء والزيت ونقوم برفعهم على النار.

نترك الزيت والماء على النار حتى الغليان ثم نرفعه من النار.

نضيف خليط الماء والزيت الساخن إلى خليط الكيك بالتدريج مع التقليب جيدا.

ثم نقوم بإذابة النسكافيه في قليل من الماء ونضيفها إلى خليط الكيك.

نقوم بمزج خليط الكيك جيدا ثم نقوم بإحضار صينية لخبز الكيك مقاس 24 سم.

ندهن الصينية بالزبدة جيدا ثم نضيف خليط كيك الفادج بداخلها.

نقوم بإدخال الكيك لفرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

توضع الكيك على الرف الأوسط لمدة خمسة وأربعون دقيقة.

نخرج الكيك من الفرن ثم نخرجها من الصينية ونغطيها بفوطة قطنية نظيفة.

نترك الكيك حتى يبرد تماما ثم نقوم بتغليفها جيدا بإسترتش راب ونتركها لمدة يوم كامل.

بعد ذلك نقوم بتحضير الجناش في وعاء عميق نضيف الماء المثلح والكريم شانتيه.

ثم نقوم بإحضار المضرب الكهربائي ونقوم بالخفق جيدا حتى نحصل على قوام كريمي هش.

ثم نقوم بإذابة الشوكولاتة على حمام مائي ونضيف إليها الزيت ونمزجهم معا.

نضيف جزء من الشوكولاتة الذائبة على الكريم شانتيه.

ثم نقوم بخفقهم بالمضرب الكهربائي جيدا وندخلها إلى الثلاجة لتتماسك.

بعد مرور يوم على الكيك نقوم بتقطيعها إلى ثلاث قطع بواسطة منشار الكيك.

نقوم بإحضار طبق تزين الكيك ونضع عليه ملعقة من الجناش في الوسط.

ثم نقوم بوضع أول طبقة من الكيك على الطبق ثم نقوم بسقيها بالحليب أو بمشروب غازي.

بعد ذلك نضيف الجناش ثم نضع الطبقة الثانية عليه ونسقيها بالحليب.

ثم نقوم بإضافة الطبقة الثالثة ونقوم بتغليف الكيك كله بالجناش. عمر شويل - جدة كيك الفادج او العائم بصوص الشيكولاتة اليك احتراف تحضيره في المنزل بدون جهد - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيك الفادج او العائم بصوص الشيكولاتة اليك احتراف تحضيره في المنزل بدون جهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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