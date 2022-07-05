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مقبلة على الزواج وتريدين الحصول على كعوب وردية متزوجة وتريدين الحصول على كعوب مرطبة وخالية من التشققات إليك سيدتي طريقة عمل كريم مورد للقدمين بمكونات طبيعية موجودة في مطبخك بعيدا عن استخدام المنتجات الأخرى التي تحتوي على مواد كيميائية تضر بصحة بشرتك، حيث يمتاز بذلك المورد المرطب بكونه من مواد طبيعية بنسبة 100% فلت يترك لكي أي أضرار على بشرتك، كما إنه يعمل على منحك التغذية اللازمة لبشرتك بشكل مضاعف على عكس الكثير من المستحضرات الأخرى الغير مضمونة. طريقة عمل مورد قدمين لونه أحمر هادئ المكونات: خمس ملاعق من بلسم الشعر.

ملعقتان صغيرتان من البابريكا.

ورق الومنيوم.

ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي.

ملعقة كبيرة من الجلسرين الطبي.

ملعقة كبيرة من بودرة التلك.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.

جورب قطني. خطوات تحضير مورد قدمين أولا: في وعاء عميق قومي بوضع مقدار الفازلين ثم أضيفي إليه مقدار الجلسرين الطبي ومقدار البلسم ثم قومي بمزج الخليط جيدا إلى أن تمتزج المكونات مع بعضها جيدا.

ثانيا: بعد ذلك اضيفي البابريكا واعيد التقليب جيدا إلى ان تختلط البابريكا ويمكن استبدالها بودرة دم الغزال وتتجانس مع باقي المكونات التي اضفتها سابقا.

ثالثا: ثم احضري وعاء كبير وأضيفي إليه مقدار من الماء الساخن ثم انقعي فيه قدميك لمدة عشر دقائق، وأخرجي قدميك من الماء ثم جفيفها جيدا.

رابعا: قومي بعد ذلك بأخذ كمية من الكريم الذي قمت بأعداده ووزعيها على كعوب قدميك، ثم أحضري ورق الفويل وقومي بتغليف قدميك جيدا.

خامسا: ثم تركي قدميك بهذا الشكل لمدة لا تقل عن ساعتين، وبعد انتهاء المدة يمكنك غسل قدميك لإزالة أثر الخليط، وجففي قدميك جيدا ثم استخدمي زيت اللوز الحلو في دهن قدميك لزيادة ترطيبها.

سادسا: ثم ارتدي الجوارب القطنية لمساعدة القدم على امتصاص الزيت والاستفادة من فوائده، وتركي قدميك داخل الجورب لمدة لا تقل عن ست ساعات، وسوف تلاحظي الحصول على كعوب وردية وناعمة وخالية من التشققات.

سابعا: للحصول على أفضل النتائج يمكنك تكرار هذه الوصفة مرتين أسبوعيا مع الحرص على شرب مقدار كاف من الماء لزيادة ترطيب الجسم. عمر شويل - جدة طريقة عمل مورد قدمين لونه أحمر هادئ جذاب جداً مناسب للعروس والمتزوجات - ثقفني

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