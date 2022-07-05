النشا والجزر كنز سحري: ضعيه على الشعر الجاف والخشن ساعة واحدة سيصبح كالحرير٢٠٢٢

نقدم لكم النشا والجزر كنز سحري , حيث يعد الشعر ومشاكله التي لا تنتهي من ظهور القشرة إلى التقصف والهيشان من ثم المظهر الغير صحي للشعر وكثير من المشاكل التي يعاني منها الكثير مننا واليوم مع هذا المقال سوف نقدم لكم الزيت المعجزة وهم وخرافي للشعر ويحل جميع مشاكل الشعر يعمل هذا الزيت علي وقف تساقط الشعر وعدم النعومة وصعوبة التصفيف فهذا الزيت هو المنقذ لكثير من الفتيات والنساء وخصوصا بعد الرضاعة والحمل والولادة قد يسبب هذا تساقط هائل في الشعر وتقصف وهيشان ساعة واحدة في اليوم تخلصك من مشاكل كثيرة وسوف نتعرف اليوم من خلال هذا المقال من موقع ثقفني علي طريقة عمل النشا والجزر كنز سحري المعجزة في عالم الشعر فهو القنبلة النووية في وصفات الشعر2022.

مكونات عمل النشا والجزر كنز سحري لفرد الشعر الخشن والجاف بصورة مبهرة2022

أليكم مكونات الزيت مكونات سهلة وبسيطة موجودة في كل منزل وهي كما يلي:-

١كوب جزر مبشور.

١كوب من الماء.

١ملعقة كبيرة من النشا.

١ملعقة صغيرة من الجنزبيل.

نصف كوب من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة التحضير بطريقة سهلة وبسيطة للغاية وهي كالتالي:-

نضع وعاء علي النار ونضع فيه كوب من الجزر المبشور وعليه كوب من الماء ونترك الخليط حتي يغلي وينضج. بعد ذلك نترك الخليط حتي يبرد تماما ثم نقوم بتصفيته للحصول علي العصير . بعد ذلك نقوم بوضع العصير في الوعاء ونضيف له ملعقة من النشا ونقلب حتي يذوب النشا ثم نضع عليه ملعقة صغيرة من الجنزبيل ونقلب جيدا ثم نرفع الوعاء علي النار تكون خفيفة ونقلب جيدا. حتي نحصل علي قوام كريمي ناعم ثم نأخذ الخليط وهو ساخن ونصفيه من أي شوائب. بعد ذلك نضع نصف كوب من زيت الزيتون ونخلطهم جيدا. الأن أصبح الزيت جاهز للاستعمال ممكن الاحتفاظ بهذا الزيت في الثلاجة. نستخدمه مرتين في الأسبوع لنتائج فعالة وقوية.

طريقة الاستخدام.

الأن سوف نتعرف على طريقة الاستخدام بطريقة سهلة وبسيطة ومفيدة لكم هي كالتالي:-