أنسى الاسمرار وحضريه بنفسك مزيل عرق من مكونات طبيعية 100٪

طريقة عمل مزيل عرق من مكونات طبيعية هذه هى وصفة اليوم الذي نتحدث عنها من خلال مقالنا اليوم، حيث أنه يكثر التعرق في فصل الصيف وذلك نتيجة درجات الحرارة المرتفعة، لذا يحتاج الرجال والنساء إلى استخدام مزيلات العرق المختلفة منهم يلجأ إلى المنتجات الجاهزة التي تباع في محلات مستحضرات التجميل، ولكن قد يكون لها تأثير سلبي على البشرة قد تصيب البشرة والاسمرار، وقد تغلق مسام البشرة ويلجأ البعض الأخر إلى الوصفات الطبيعية؛ فهى تساعد على إزالة العرق بصورة طبيعية مع التفتيح الجيد للبشرة وتوحيد لونها، وسوف نقدم لكم بعض الوصفات لإزالة العرق بطريقة آمنة.

طريقة عمل مزيل عرق من مكونات طبيعية

عند الإحساس الشديد بالحرارة يظهر العرق بصورة مزعجة على الملابس، كما يسبب الحرج لدى بعض الأشخاص ومن خلال المكونات التالية يمكنك الحصول على مزيل للعرق طبيعي، وهو كالآتي:

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من زيت زبدة الشيا.

ملعقة كبيرة من النشا.

صودا الخبز بمقدار ملعقة صغيرة منه.

نصف ملعقة صغيرة من زيت الياسمين.

طريقة تحضير مزيل عرق طبيعي

من خلال الخطوات التالية يمكنك الحصول على معطر جيد يجعل الإنسان على ثقة كبيرة بنفسه في درجات الحرارة الشديدة، وذلك لأن عدم استخدام مزيل عرق جيد قد يسبب روائح كريهة للجسم، والخطوات هي كالتالي:

نقوم بخلط زبدة الشيا وزيت جوز الهند في بخار ماء حتى يتم إذابة المكونات جيدا.

ثم نضيف إلى المكونات السابقة كلا من النشا وصودا الخبز وزيت الياسمين، وتقلب المكونات جيدا حتى يتجانس الخليط.

نضع الخليط في زجاجة نظيفة وترج جيدا قبل الاستخدام.

نضع منه عند الخروج من المنزل.

طريقة عمل مزيل عرق بماء الورد