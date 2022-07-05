وصفة سحرية لعمل كريم الكولاجين لتفتيح الأماكن الداكنة بالجسم

كريم الكولاجين لتفتيح الأماكن الداكنة بالجسم هذا ما نتعرف عليه اليوم، وذلك من خلال بعض المكونات البسيطة التي تساعد على تكوين هذه الوصفة الرائعة، بالإضافة إلى بعض الخطوات التي يجب علينا اتباعها بطريقة صحيحة، وذلك حتى يتم الحصول على هذا الوصفة بنجاح، وهذا بسبب تزايد البحث عن طريقة لتفتيح البشرة بشكل طبيعي وآمن حتى لا يحدث ضرر للبشرة بسبب استخدام بعض المركبات التي تباع في المحلات بفضل المكونات الكيميائية التي تضر البشرة مع كثرة الاستخدام، لذلك نعرض لكم في مقالنا هذا أفضل وصفة لتفتيح البشرة، تابع ما يلي

وصفة سحرية لعمل كريم الكولاجين

من خلال بعض المكونات التي يتم عرضها الآن نتمكن من التخلص من اسمرار البشرة بشكل طبيعي وآمن، وتتمثل هذه المكونات من التالي:

ملعقة صغيرة من فيتامين ه‍.

ملعقة صغيرة أيضا من زيت جوز الهند.

عسل نحل خام بمقدار ملعقة صغيرة منه.

5 جرامات من زيت الجيرانيوم.

عدد 5 قطرات من زيت الورد.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يمكنك الحصول على الوصفة الفعالة وبمكونات بسيطة متوفرة في كل منزل ولا تستهلك وقت ولا مجهود، والخطوات هي كالتالي: