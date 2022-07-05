وصفة سحرية لعمل كريم الكولاجين لتفتيح الأماكن الداكنة بالجسم

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كريم الكولاجين لتفتيح الأماكن الداكنة بالجسم هذا ما نتعرف عليه اليوم، وذلك من خلال بعض المكونات البسيطة التي تساعد على تكوين هذه الوصفة الرائعة، بالإضافة إلى بعض الخطوات التي يجب علينا اتباعها بطريقة صحيحة، وذلك حتى يتم الحصول على هذا الوصفة بنجاح، وهذا بسبب تزايد البحث عن طريقة لتفتيح البشرة بشكل طبيعي وآمن حتى لا يحدث ضرر للبشرة بسبب استخدام بعض المركبات التي تباع في المحلات بفضل المكونات الكيميائية التي تضر البشرة مع كثرة الاستخدام، لذلك نعرض لكم في مقالنا هذا أفضل وصفة لتفتيح البشرة، تابع ما يلي
وصفة سحرية لعمل كريم الكولاجين
من خلال بعض المكونات التي يتم عرضها الآن نتمكن من التخلص من اسمرار البشرة بشكل طبيعي وآمن، وتتمثل هذه المكونات من التالي:
- ملعقة صغيرة من فيتامين ه.
- ملعقة صغيرة أيضا من زيت جوز الهند.
- عسل نحل خام بمقدار ملعقة صغيرة منه.
- 5 جرامات من زيت الجيرانيوم.
- عدد 5 قطرات من زيت الورد.
طريقة التحضير
من خلال الخطوات التالية يمكنك الحصول على الوصفة الفعالة وبمكونات بسيطة متوفرة في كل منزل ولا تستهلك وقت ولا مجهود، والخطوات هي كالتالي:
- يتم إحضار وعاء صغير ونضع به كلا من زيت جوز الهند والعسل الأبيض الخام.
- ثم نرفع الخليط على النار الهادئة حتى يتم إذابة العسل جيدا مع الزيت.
- يتم تقليب المكونات جيدا حتى لا يتجمد العسل مع إضافة باقي المكونات مع التقليب المستمر للوصفة.
- نترك الوصفة على نار هادئة لمدة خمسة دقائق، ومن ثم يرفع الخليط من على النار ونتركه حتى يبرد تماما.
- نضع بعد ذلك الكريم في برطمان زجاجي محكم الغلق حتى يتم استخدامه في أي وقت ترغبه.
- نضع الخليط على المكان المراد تفتيحه مع عمل حركات دائرية برفق.
- نترك الخليط على البشرة المراد تفتيحها حتى يجف تماما.
- بعد ذلك يتم غسل البشرة بالماء الفاتر جيدا وسوف تلاحظ الفرق من أول استخدام تفتيح رائع بشكل ملحوظ.
- تكرر هذه الوصفة ثلاث مرات كل أسبوع حتى نحصل على أفضل النتائج في أقل وقت ممكن.
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