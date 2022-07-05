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يبحث الكثير من البنات عن وصفات لتفتيح البشرة وإعادة حيويتها ونضارتها ويفضل الكثير منكم عمل وصفات طبيعية بمكونات سهلة وبسيطة في المنزل بدلا من شراء منتجات ماركة بأسعار عالية والتي تحتوي على مواد كيميائية يمكن أن تضر ببشرتهم، وتعد القهوة من أفضل المكونات الطبيعية التي يمكن تحضير بها الوصفات، وتحتوي القهوة على قيم غذائية عالية ومفيدة ويستخدمها الأطباء في معالجة كثير من الأمراض. مقادير عمل وصفة القهوة والحليب لتفتيح البشرة نصف كوب من القهوة

نصف كوب من اللبن البودرة طريقة عمل وصفة القهوة والحليب لتفتيح البشرة أولا نقوم بتحضير القهوة بالطريقة المعتادة، ثم نحضر وعاء ونضع به القهوة واللبن البودرة ونقوم بتقليبهم مع بعضهم البعض جيدا حتى نحصل على الخليط.

ثم نبدأ في توزيع الخليط على البشرة ونتركه لمدة نصف ساعة.

بعد ذلك نقوم بغسل البشرة بالماء البارد ونضع لها المرطب المناسب.

يفضل استخدام هذه الخلطة مرة كل أسبوع. مقادير عمل وصفة القهوة والعسل لتفتيح البشرة ملعقة واحدة صغيرة من مسحوق القهوة

ملعقة واحدة صغيرة من السكر البني

نصف ملعقة صغيرة من عسل النحل

ملعقة واحدة صغيرة من عسل النحل طريقة عمل وصفة القهوة والعسل لتفتيح البشرة أولا نحضر وعاء ونضع به الملح ومسحوق القهوة والسكر البني وعسل النحل ونقوم بخلطهم مع بعضهم البعض جيدا حتى نحصل على خليط قوامه سميك.

ثم نبدأ في توزيع الخليط على جميع مناطق البشرة بالتساوي، ثم نترك الخليط على البشرة لمدة عشر دقائق حتى يجف الخليط على الوجه تماما.

بعد ذلك نقوم بغسل البشرة بالماء الفاتر، ثم نضع كريم مرطب مناسب. مقادير عمل وصفة القهوة وزيت الزيتون لتفتيح البشرة ملعقة كبيرة من مسحوق القهوة

ملعقة واحدة صغيرة من زيت الزيتون طريقة عمل وصفة القهوة وزيت الزيتون لتفتيح البشرة أولا نحضر وعاء ونضع به مسحوق القهوة وزيت الزيتون ونقوم بخلطهم مع بعضهم البعض جيدا.

ثم نضع الخليط على البشرة ونقوم بالتدليك في حركات نصف دائرية على البشرة، ثم نترك الخليط على البشرة لمدة عشر دقائق.

بعد ذلك نقوم بشطف البشرة جيدا بالماء الفاتر ونضع لها المرطب المناسب.

يفضل تكرار هذه الوصفة مرة كل أسبوع. عمر شويل - جدة هتكوني منورة وصفة ماسك القهوة لتفتيح البشرة في المنزل - ثقفني

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