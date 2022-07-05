بأشهى طعم حضري كرات البسبوسة في البيت بطعم لذيذ وشهي

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طريقة عمل كرات البسبوسة هذا ما نقدمه لكم من خلال مقالنا اليوم؛ حيث أن كرات البسبوسة من أفضل الحلويات الشرقية التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص خاصة الصغار، فهي تتميز بطعمها اللذيذ ومذاقها الطيب لذلك يقبل على شرائها الكثير من الأشخاص، حيث أن معظم السيدات لا يجدن معرفة طريقة عملها؛ فالكثير منهم يبحث عنها نظرا لأن مكوناتها بسيطة لا تكلف الكثير ولا تستهلك وقت ولا مجهود، وفي السطور القادمة سوف نتعرف معكم على الطريقة الصحيحة لعمل كرات البسبوسة.
طريقة عمل كرات البسبوسة
من خلال بعض المكونات التي نعرضها لكم في السطور التالية يمكنكم الحصول على كرات البسبوسة اللذيذة؛ فهي تتكون من مكونات بسيطة جدا لا تستهلك مال ولا مجهود، وتتمثل هذه المكونات من التالي:
- كوب من الزبادي أو اللبن الرايب على حسب الرغبة.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- 2 ملعقة كبيرة من القشطة.
- 4 ملاعق كبيرة من السكر.
- مقدار بسيط من المكسرات وهذا للتزيين.
- ثلاث ملاعق كبيرة من جوز الهند المبشور بشر الناعم.
- كوب ونصف من دقيق البسبوسة.
- أربعة ملاعق من الزبدة أو السمن.
طريقة التحضير
من خلال الخطوات التالية يمكنك عمل كرات البسبوسة في المنزل بكل سهولة وهذا توفيرا للمال؛ حيث أن الكثير يقبل على شرائها من الخارج، والطريقة هي كالآتي:
- يتم إحضار وعاء عميق ثم نضع به جميع المكونات الجافة مع بعضها البعض، وذلك مع الخلط جيدا حتى تتجانس المكونات جيدا.
- ثم يتم إضافة السمن على المكونات السابقة، ومن ثم نقوم بالتقليب الجيد حتى يتشرب جيدا.
- نضيف الزبادي والقشطة إلى الخليط السابق مع التقليب المستمر.
- يتم إحضار صينية مبطنة بورق الزبدة.
- ثم يتم تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة.
- ومن ثم نستخدم ملعقة طعام يتم تشكيل كرات البسبوسة إلى كرات متساوية على قدر المستطاع حتى يكون الحجم متساوي.
- نضع كرات البسبوسة داخل الصينية وندخلها الفرن لمدة 20 دقيقة حتى تنضج ويصل لونها إلى اللون الذهبي.
- نخرج الصينية من الفرن بعد مرور الوقت ثم تسقى بالشربات ويتم تزيينها بالمكسرات.
- بعد ذلك يتم تقطيعها وتقدم في طبق التقديم.
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