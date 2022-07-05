بأشهى طعم حضري كرات البسبوسة في البيت بطعم لذيذ وشهي

طريقة عمل كرات البسبوسة هذا ما نقدمه لكم من خلال مقالنا اليوم؛ حيث أن كرات البسبوسة من أفضل الحلويات الشرقية التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص خاصة الصغار، فهي تتميز بطعمها اللذيذ ومذاقها الطيب لذلك يقبل على شرائها الكثير من الأشخاص، حيث أن معظم السيدات لا يجدن معرفة طريقة عملها؛ فالكثير منهم يبحث عنها نظرا لأن مكوناتها بسيطة لا تكلف الكثير ولا تستهلك وقت ولا مجهود، وفي السطور القادمة سوف نتعرف معكم على الطريقة الصحيحة لعمل كرات البسبوسة.

طريقة عمل كرات البسبوسة

من خلال بعض المكونات التي نعرضها لكم في السطور التالية يمكنكم الحصول على كرات البسبوسة اللذيذة؛ فهي تتكون من مكونات بسيطة جدا لا تستهلك مال ولا مجهود، وتتمثل هذه المكونات من التالي:

كوب من الزبادي أو اللبن الرايب على حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

2 ملعقة كبيرة من القشطة.

4 ملاعق كبيرة من السكر.

مقدار بسيط من المكسرات وهذا للتزيين.

ثلاث ملاعق كبيرة من جوز الهند المبشور بشر الناعم.

كوب ونصف من دقيق البسبوسة.

أربعة ملاعق من الزبدة أو السمن.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يمكنك عمل كرات البسبوسة في المنزل بكل سهولة وهذا توفيرا للمال؛ حيث أن الكثير يقبل على شرائها من الخارج، والطريقة هي كالآتي: