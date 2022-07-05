نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هشة زي القطن عجينة خلية النحل في المنزل من جمالها هتعمليها عالطول في المقال التالي
خلية النحل واحدة من أشهى أنواع المخبوزات، فهي من المخبوزات اللذيذة التي يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة، وتكون ذات طعم مميز ومفضل لدى الكثير من الأطفال، ويمكن عمل خلية النحل بأكثر من طريقة، وبأكثر من طعم رائع ومميز، ويتم عمل منها أنواع منه الحلو والحادق، تقوم السيدات بتحضيرها في المنزل على حسب رغبة أفراد المنزل في تناولها بالطعم الذي يرغبون فيه، ويقومون بتناوله في وقت الافطار او بين الغذاء والعشاء أو كوجبة عشاء خفيفة، ومنهم من يقوم بتناوله كنوع من أنواع الحلويات بعد الوجبات الأساسية ويوجد طرق عديدة لتحضير عجينة خلية النحل القطنية اللذيذة، وذلك لعدد من الشيفات كل يتميز بطريقته تبحث السيدات عن أفضل طريقة لتحضير خلية النحل في المنزل.
مكونات تحضير عجينة خلية النحل في المنزل
لكي تقومي بتحضير عجينة خلية النحل سوف تحتاجين إلى المقادير التالية:
- كوبان ونصف كوب من الدقيق متعدد الاغراض.
- ربع كوب من الزيت.
- ثلاثة أرباع كوب من الماء الدافئ.
- رشة من الملح.
- ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب البودرة.
- ملعقة ونصف كبيرة من السكر الأبيض.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- ملعقة واحدة كبيرة من الخميرة.
- حشو على حسب ما ترغبين.
طريقة تحضير عجينة خلية النحل في المنزل
- في الحليب الدافئ نقوم بإضافة الماء ثم نقوم بوضع الخميرة به ونقوم بتذويبها جيدًا، بعد ذلك نقوم بتغطية الإناء ويوضع خمس دقائق حتى تذوب الخميرة.
- بعد مرور خمس دقائق نقوم بوضع السكر والزيت والملح والبيكنج بودر المقادير السابقة ثم نقوم بخلط المكونات معًا.
- نقوم بنخل الدقيق ونضعه على المكونات بالتدريج ونبدأ في العجن الجيد، ونستمر في العجن حتى نحصل على عجينة متماسكة.
- نقوم بتغطية العجينة ونضعها في غرفة ذات درجة حرارة مرتفعة وذلك حتى تخمر جيدًا.
- بعد تمام التخمير نقوم بتقطيع العجينة إلى كرات صغيرة، ثم نقوم بتحضير صينية مناسبة وندهنا بالزيت، ونقوم برص كرات العجينة جنبًا إلى جنب.
- نقوم بتسخين الفرن ثم نقوم بوضع الصينية به، وننتظر حتى تنضج من جميع الاطراف ثم تقدم بالهنا.
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