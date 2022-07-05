هشة زي القطن عجينة خلية النحل في المنزل من جمالها هتعمليها عالطول

خلية النحل واحدة من أشهى أنواع المخبوزات، فهي من المخبوزات اللذيذة التي يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة، وتكون ذات طعم مميز ومفضل لدى الكثير من الأطفال، ويمكن عمل خلية النحل بأكثر من طريقة، وبأكثر من طعم رائع ومميز، ويتم عمل منها أنواع منه الحلو والحادق، تقوم السيدات بتحضيرها في المنزل على حسب رغبة أفراد المنزل في تناولها بالطعم الذي يرغبون فيه، ويقومون بتناوله في وقت الافطار او بين الغذاء والعشاء أو كوجبة عشاء خفيفة، ومنهم من يقوم بتناوله كنوع من أنواع الحلويات بعد الوجبات الأساسية ويوجد طرق عديدة لتحضير عجينة خلية النحل القطنية اللذيذة، وذلك لعدد من الشيفات كل يتميز بطريقته تبحث السيدات عن أفضل طريقة لتحضير خلية النحل في المنزل.

مكونات تحضير عجينة خلية النحل في المنزل

لكي تقومي بتحضير عجينة خلية النحل سوف تحتاجين إلى المقادير التالية:

كوبان ونصف كوب من الدقيق متعدد الاغراض.

ربع كوب من الزيت.

ثلاثة أرباع كوب من الماء الدافئ.

رشة من الملح.

ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب البودرة.

ملعقة ونصف كبيرة من السكر الأبيض.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة واحدة كبيرة من الخميرة.

حشو على حسب ما ترغبين.

طريقة تحضير عجينة خلية النحل في المنزل