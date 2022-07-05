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إن الكثير من الأشخاص يبحثون عن الوصفات الطبيعية التي تساعد في المحافظة على البشرة وإضافة الرونق الجنابي لها وتخليصها من المشاكل المختلفة التي تتعرض لها ويغفل الكثير من الأشخاص الدور الكبير الذي يلعبه كريم النشا والقرنفل في تحسين البشرة وتجميلها حيث يعد أحد أفضل الكريمات الممتازة للعناية بالبشرة، وفي هذا المقال سنتعرف على كيفية تحضير كريم النشا والقرنفل للبشرة للحصول على بشرة نضرة خالية من الاسمرار وآثار الحبوب والتهابات الجلد. كريم النشا والقرنفل للبشرة (وصفة كريم النشا والقرنفل لتفتيح البشرة) المكونات: ملعقة واحدة كبيرة من النشا.

كوب واحد من مغلي القرنفل.

ملعقة واحدة صغيرة من زيت الزيتون.

مقدار ملعقة من الفازلين الطبي. طريقة التحضير والاستخدام: أولا: في البداية نقوم بوضع كوب من مغلي القرنفل في إناء مناسب ومن ثم يتم إضافة ملعقة النشا إليه في نفس الإناء.

ثانيا: ثم نقوم بمزج هذه المكونات مع بعضها بشكل جيد باتسهخجام ملعقة صغيرة.

ثالثا: وبعد ذلك نضع هذا المزيج على النار الهادئة ونواصل التقليب حتى نحصل على قوام متماسك

رابعا: ومن ثم يتم رفع هذا المزيج من على النار ونضعه على جانبا حتى يبرد.

خامسا: ومن ثم يتم إضافة زيت الزيتون والفازلين الكبير ومن ثم نقوم بالتقليب.

سادسا: وبعد ذلك يتم وضع هذا الكريم علي الوجه بالليل ويترك حتى الصباح ويحب أن يدهن الوجه كله بهذا الكريم لنقوم بعد ذلك بغسل الوجه بالماء البارد. فوائد كريم النشا والقرنفل للبشرة هناك الكثير من الفوائد التي يمكننا الحصول علها من كريم النشا والقرنفل للبشرة بمختلف أنواعها، ومن أهم تلك الفوائد ما يلي: يعمل على توحيد لون البشرة ويساعد على تجديد الخلايا الميتة للجلد.

يعتبر الكثير من الأشخاص هذا الكريم مقشر طبيعي رائع جداً ويزيل علامات التقدم في العمر.

كما إنه يساعد على إزالة التجاعيد من الوجه.

من أهم الكريمات التي تعمل على تفتيح بشرتك ويمنحها اللون الوردي الرائع كما يجعل ملمس البشرة ناعم مثل الحرير.

يساعد على إزالة الأماكن الداكنة في الجلد وإذا تم دهنه في منطقة أسفل الإبط. عمر شويل - جدة كريم النشا والقرنفل للبشرة يصنعه الكثير ويخفي سره حتى لا يعرفه أحد نتيجته مضمونة وفعالة - ثقفني

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