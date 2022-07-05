انسي تكسير الشعر تاني كيراتين لتنعيم الشعر بالنخاع في البيت

كيراتين لتنعيم الشعر بالنخاع حيث أن الشعر الخشن والمجعد من أكثر الأشياء المزعجة للمرأة، وتلجأ الكثير من السيدات لكريمات الفرد الذي تباع في محلات مستحضرات التجميل، وبالرغم من أن نتائجها فورية وغالية الثمن إلا أنها تسبب أضرار كثيرة للشعر وفروة الرأس، وذلك بفضل ما تحتوي عليه من مواد كيميائية على عكس المواد الطبيعية؛ فهي تعمل على تغذية فروة الرأس والشعر وبصيلاته، لذلك جئنا لكم اليوم من خلال مقالنا هذا بوصفة سحرية تشبه الكيراتين كثيرا، وهي وصفة تنعيم الشعر بالنخاع فقط أتبع الفقرات.

كيراتين لتنعيم الشعر بالنخاع

من خلال المكون الوحيد في هذه الوصفة وهو النخاع يجب عليك اتباع الخطوات التالية حتى يمكنك عمل كيراتين طبيعي للشعر، والخطوات هي كالتالي:

يتم تنظيف الشعر جيداً عن طريق غسل الشعر بالشامبو والماء الدافئ.

نترك الشعر حتى يجف تماما.

نضع زيت النخاع بمقدار يناسب طول وكثافة ونوع شعرك.

وإذا كان الشعر من النوع الدهني نستخدم مقدار قليل من النخاع.

أما إذا كان شعرك من النوع الجاف يجب استخدام كمية كبيرة من النخاع للحصول على نتيجة مرضية.

تدلك فروة الرأس وأطراف الشعر جيداً بحركات دائرية لمدة ربع ساعة، وذلك مع مراعاة التركيز على المناطق الفارغة من الشعر.

بعد ذلك يغطى الشعر بكيس من البلاستيك ثم تعرض الشعر للحرارة من خلال منشفة ساخنة.

نترك قناع نخاع العظام على الشعر لمدة كبيرة تصل إلى ستة ساعات، ثم يشطف الشعر جيداً باستخدام الشامبو والماء الدافئ.

للحصول على أفضل النتائج يجب تكرار هذه الطريقة مرة في الأسبوع لكى تحصلين على نتائج مرضية.

فوائد نخاع العظام للشعر

النخاع من أفضل المكونات الطبيعية التي تحتوي على فوائد كثيرة مفيدة للشعر، ومن أبرز هذه المكونات الآتي: