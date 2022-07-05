بملعقة قهوة تخلصي من الشعر الأبيض نهائيا حتي لو كان شعرك كله ابيض لن يعود مجدداً 

ظهور الشعر الأبيض مبكراً أو مع تقدم العمر أمر يزعج النساء والرجال، وخاصة النساء والفتيات لا يفضلن الظهور بالشعر الأبيض أمام أحد، وبمجرد ظهور عدد من الشعر الأبيض في فروة الرأس يذهبن إلى صالونات التجميل لصبغ الشعر، لإخفاء الشعر الأبيض والظهور بشكل جمال مميز، ولكن الصبغات بأنواعها ضارة على الشعر تزيد من تقصفه وخشونته وضعفه، كما تزيد من التهابات فروة الرأس، وتزيد من الحك في فروة الرأس، لذلك يبحثن عن طرق طبيعية تساعد على التخلص من الشيب دون استخدام مواد كيميائية، لذا سوف نستعرض لكم طريقة القضاء على الشيب بالقهوة.

وصفة القهوة لإزالة الشعر الأبيض نهائيا

الشيب المبكر يظهر نتيجة ضعف نسبة الفيتامينات في الجسم، أو وجود مشاكل صحية، كما يظهر على كبار السن نتيجة التقدم في العمر، ويمكن التخلص من شيب الشعر من خلال استخدام وصفة القهوة، فهي من المكونات الطبيعية الممتازة التى تساعد على تلوين الشعر، وتتمثل مكونات الوصفة في الآتي.

المكونات

أربع ملاعق من القهوة.

ملعقتين من زيت الزيتون.

1 ملعقة من الماء.

طريقة التحضير

تساعد القهوة على تلوين الشعر الأبيض من خلال المكونات السحرية التى تحتوى عليها، كما يساعد زيت الزيتون على تغذية الشعر وزيادة كثافته وطوله ولمعانه، ويمكن استخدام وصفة القهوة من خلال إتباع الخطوات التالية.

يتم خلط القهوة وزيت الزيتون والماء في وعاء.

بعدها يتم غسل الشعر وتجفيفه.

تليها خطوة توزيع خليط القهوة على الشعر.

نترك الخليط على الشعر لمدة ساعة كاملة.

الخطوة الأخيرة يتم فيها غسل الشعر بالماء الفاتر.

يمكن استخدام الوصفة مرتين في الأسبوع حتى يتم التخلص من الشعر الأبيض.

وصفة القهوة وزيت الزيتون لإزالة الشعر الأبيض نهائيا

ملعقتين من القهوة.

2 ملعقة من زيت الزيتون.

كوب من القهوة المغلية.

طريقة التحضير