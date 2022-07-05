اقوي وصفة لتفتيح البشرة 7 درجات والتخلص من البقع والتصبغات وشك هينور من أول استعمال

اقوي وصفة لتفتيح البشرة 7 درجات، إليك عزيزتي بعض الوصفات التي تمنح بشرتك التفتيح والنضارة التي تسعين للحصول عليها، بما يكسبك الثقة بنفسك، وذلك باستخدام مكونات طبيعية صحية وآمنة تماماً على بشرتك.

اقوي وصفة لتفتيح البشرة 7 درجات

المكونات

ملعقة صغيرة من الكركم المطحون.

ملعقة من العسل الأبيض البكر.

ملعقة صغيرة من الزبادي.

طريقة التحضير

قومي بخلط الكركم مع الزبادي جيداً في وعاء مناسب الحجم.

أضيفي العسل إلى الخليط، وامزجيهم جيداً، حتى تحصلي على عجينة متماسكة نسبياً.

افردي الماسك على بشرتك أو المناطق التي تعاني من الاسمرار، واتركيه لمدة ربع ساعة أو حتى يجف تماماً.

افركي الماسك لمدة عدة دقائق، ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

احرصي على تكرار تلك الوصفة مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، حتى تحصلي على أفضل نتيجة ممكنة.

وصفة الأفوكادو والعسل الأبيض لتفتيح الأماكن الغامقة

ثمرة واحدة من الأفوكادو.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

طريقة التحضير

قومي بهرس ثمرة الأفوكادو في وعاء مناسب الحجم.

أضيفي مقدار العسل الأبيض إلى مهروس الأفوكادو، واخلطيهما جيداً، حتى تحصلي على خليط متماسك القوام.

بعد غسل وجهك بالماء والغسول المناسب لنوع بشرتك، ثم افردي الماسك على بشرتك.

اتركي الماسك لمدة ثلث ساعة، أو حتى يجف تماماً.

اشطفي بشرتك بالماء البارد (من إغلاق مسامات البشرة).

ضعي نوع كريم مرطب مناسب على بشرتك، ودلكيه بحركات دائرية لطيفة حتى تتشربه البشرة بشكل كامل.

واظبي على عمل الماسك 3 مرات كحد أدنى كل أسبوع، حتى تحصلي على بشرة بيضاء مشرقة في أقل وقت ممكن.

أطعمة تحافظ على شباب البشرة

كما نقدم لك بعض الأطعمة التي يساعد تناولها على تبيض البشرة وإكسابها الحيوية والنضارة المطلوبة:

فاكهة البابايا

تحتوي البابايا على مضادات للبكتريا، تساعد على حماية مسامات البشرة من الانسداد، بما يعمل على تغذيتها وإمدادها بالعناصر الغذائية التي تكون في حاجة إليها.

الفراولة

تحتوي فاكهة الفراولة على فيتامين (سي) التي تعمل على تفتيح البشرة، وتحفيز الخلايا لإنتاج الكولاجين، الذي يساعد على منح البشرة الرطوبة وحمايتها من الجفاف بما يمنع من ظهور أي تجاعيد.