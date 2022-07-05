كريم النشا والخل سحري في تفتيح البشرة وهيزيل سواد السنين حتى لو بشرتك فيها بقع غامقة

قام العديد من خبراء التجميل بالإشارة إلى الأهمية الكبيرة لكلا من النشا والخل وقدرتهما على تفتيح البشرة والقضاء على كافة الرؤوس السوداء والتصبغات، فهما من ضمن المكونات الطبيعية التي أثبتت الدراسات فاعليتهما بعد إجراء عدة تجارب على العديد من الأشخاص، كما أشاروا إلى سهولة وبساطة صنع العديد من الوصفات باستخدام النشار والخل.

كريم النشا والخل سحري في تفتيح البشرة

مكونات ماسك النشا والخل لتفتيح البشرة:-

تحتوي تلك الوصفة على عدة مكونات أساسية لا يمكن الاستغناء عن أي مكون، وتتمثل في الآتي:

عدد 2 ملعقة كبيرة من الخل.

ملعقة صغيرة من بيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من النشا.

نصف ملعقة كبيرة من معجون الأسنان.

طريقة تحضير واستخدام ماسك النشا والخل لتفتيح البشرة:-

بعد قيامك بتحضير كافة المكونات السابقة يجي عليكي أن تتبعي الخطوات الآتية، حتى تحصلين على نتيجة مبهره، وهي على النحو الآتي:

أولاً: يجب أن تقومي في البداية بخلط كلا من الخل والنشا سوياً في وعاء، ثم قومي بإضافة معجون الأسنان والبيكينج بودر في الوعاء أيضاً.

ثانياً: إذا حصلتي على خليط كريمي بعد قيامك بمزج المكونات سوياً، فهذا يعني نجاح الوصفة.

ثالثاً: بعد الانتهاء من التحضير قومي بغسل وتجفيف وجهك جيداً، ثم ضعي الوصفة على بشرتك لمدة لا تقل أو تزيد عن 20 دقيقه، أو بعد أن يجف الخليط على بشرتك.

رابعاً: وفي النهاية قومي بغسل وجهك بالماء الدافئ، ثم جففيه بمنشفة ناعمة، واحرصي على استخدام الوصفة مرتين في الأسبوع على الأقل.

ماسك النشا وخل التفاح لتفتيح البشرة

أولاً: المكونات المطلوبة:

عدد 2 ملعقة من العسل.

عدد 4 ملاعق من النشا.

ملعقة واحدة صغيرة من ماء الورد.

عدد 3 قطرات فقط من خل التفاح.

ثانياً: طريقة التحضير والاستخدام: