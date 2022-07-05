نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكوب سميد واحد هتعملي أحلى كيكة البسبوسة في المنزل بطعم لذيذ في المقال التالي

تعد كيكة البسبوسة من أفضل أنواع الحلويات التي تتميز بمذاقها الشهي واللذيذ والذي يعشقه الكبار والصغار وهي عبارة عن خليط بين الكيكة العادية والبسبوسة، وبعض البلاد يطلقون عليها اسم كيكة الرواني وطريقة تحضيرها سريعة ويمكن تناولها مع كوب شاي أو كوب قهوة ويمكن تقديمها للضيوف ويحب كثير من الأمهات التغيير في الحلويات لأفراد العائلة، وتعد مكوناتها سهلة وبسيطة غير مكلفة ويفضل ربات المنزل تحضيرها في البيت بدلا من شرائها من الخارج، تابع ما يلي لمعرفة أسهل طريقة تحضير لكيكة البسبوسة. مقادير عمل كيكة البسبوسة في المنزل كوب واحد من الدقيق الأبيض

كوب واحد من سميد البسبوسة

كوب واحد من الزبادي الطازجة

نصف كوب من جوز الهند المبشور

نصف كوب من زيت الذرة

ثلاثة من البيض متوسط الحجم

كوب واحد من السكر الأبيض

ملعقة واحدة كبيرة من الفانيليا السائلة

ملعقتان صغيرتان من البيكنج باودر مقادير عمل الشربات ثلاثة أكواب من السكر

ثلاثة أكواب من الماء

عصير نصف ليمونة طريقة تحضير الشربات أولا نحضر وعاء ونضع به السكر والماء مع تقليبهم جيدا ونتركهم على النار حتى يغلي الخليط.

ثم نضيف إليهم عصير نصف الليمونة ونترك الخليط حتى يصبح ثقيل ونتركه حتى يبرد. طريقة تحضير كيكة البسبوسة في المنزل نحضر وعاء كبير الحجم ونضع به البيض والسكر والفانيليا ونخلطهم مع بعضهم البعض، ثم نضيف الزيت والزبادي مع الاستمرار في الخلط حتى نحصل على خليط متجانس.

ثم نقوم بإضافة الدقيق المنخول ودقيق البسبوسة وجوز الهند والبيكنج باودر مع الاستمرار في التقليب جيدا حتى تتجانس المكونات.

بعد ذلك نحضر صينية مناسبة مدهونة بالزيت، ثم نضيف إليها الخليط مع تحريكها يمينا ويسارا حتى يتساوى الخليط.

ثم نقوم بتسخين الفرن على حرارة 200 درجة مئوية، ثم نقوم بتهدئتها قليلا ونضع بها الصينية ونتركها لمدة نصف ساعة حتى تأخذ اللون الذهبي وتنضج المكونات جيدا.

بعد أن تنضج كيكة البسبوسة نخرجها من الفرن ونسقيها بالشربات وهي ساخنة ونتركها حتى تهدأ قليلا.

ثم نقوم بتقطيع كيكة البسبوسة ونضعها في أطباق التقديم ونقدمها، وبالهنا والشفاء. عمر شويل - جدة بكوب سميد واحد هتعملي أحلى كيكة البسبوسة في المنزل بطعم لذيذ - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بكوب سميد واحد هتعملي أحلى كيكة البسبوسة في المنزل بطعم لذيذ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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