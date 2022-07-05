سر الكيراتين الطبيعي للشعر هيفرد شعرك وشعر بنتك المكسر في 40 دقيقة فقط وافرحي لنعومة شعرك

من منا لا يرغب في الحصول على شعر ناعم خالي من التجاعيد والتقصفات، فتقوم العديد من الفتيات والسيدات بالبحث عن طرق للحصول على شعر ناعم سواء كان من خلال وصفات طبيعية أو منتجات صناعية، وقد كانت طرق صنع الكيراتين الطبيعي على رأس عمليات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أن تلك الوصفة طبيعية بنسبة 100% غير مكلفة كما ستعمل على علاج مشاكل شعرك سواء كان متقصف أو ضعيف أو تالف تماما أو يتساقط باستمرار.

سر الكيراتين الطبيعي للشعر

(طريقة صنع الكيراتين الطبيعي من بذور الكتان وزيت الزيتون)

أولاً: المكونات الأساسية:

عدد 4 ملاعق كبيرة من بذور الكتان.

فنجان واحد من الماء.

فنجان واحد من زيت الزيتون.

ثانياً: طريقة التحضير والاستخدام:

الخطوة الأولى: في البداية قومي بإحضار إناء وضعيه على نار هادئة، ثم قومي بوضع كلا من زيت الزيتون وبذور الكتان والماء في الإناء، مع الاستمرار في التحريك حتى تتحول المكونات إلى مزيج سميك.

الخطوة الثانية: ثم اغلقي النار واتركي المزيج حتى يهدأ تماماً، ثم ضعيه في الخلاط حتى يخلط جيداً.

الخطوة الثالثة: وبعد الانتهاء من التحضير قومي بتقسيم شعرك إلى عدة أقسام، واجعلي المزيج يغطي كل قسم جيداً مع التدليك لمدة دقيقة أو دقيقتين، ثم قومي بتغطية شعرك بغطاء بلاستيكي.

الخطوة الرابعة: وبعد ذلك اتركي المزيج لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 ساعات ثم اغسلي شعرك جيداً بالشامبو والماء الفاتر.

ملحوظة: لكي تحصلي على نتيجة مبهرة يجب أن تحرصي على تكرار الوصفة مرتين خلال الأسبوع.

استخدامات بذور الكتان للشعر

أثبتت الدراسات أن لبذور الكتان فوائد عديدة خاصة للشعر وفروة الرأس، وذلك نظراً لما يحتوي عليه من فيتامينات وعناصر مفيدة للإنسان، وتتمثل أهميته في الآتي: