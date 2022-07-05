وصفة هندية لتطويل وتكثيف الشعر وانبات الفراغات بسرعة الصاروخ لن يتوقف شعرك عن النمو 

كثرة تساقط الشعر أمر أصبح منتشر بين معظم الفتيات والأمهات، حيث أن ظاهرة تساقط الشعر أصبحت منتشرة بين الشباب والفتيات، ويرغب الجميع في الحصول على وصفة تساعد على تكثيف الشعر وتطويله، حيث يعود السبب وراء تساقط الشعر وضعفه إلى ضعف الجسم ونقص الفيتامينات وأمور صحية أخري، لذلك يحتاج الجميع إلى وصفات قوية تساعد على تحسين نمو الشعر وإعادة لمعانه وكثافته، حيث أن الكريمات العادية لا تساعد على تطويل الشعر بسرعة، كما إنها تضر الشعر وتضعفه، لذلك سوف نوضح لكم طريقة قوية تساعد على تطويل وتكثيف الشعر بسرعة.

وصفة هندية لتطويل وتكثيف الشعر

تحلم جميع الفتيات بشعر طويل وكثيف، حيث يزيد من جمال الفتاة ويجعلها أكثر جاذبية وجمال، لذلك تحرص جميع الفتيات على الإهتمام بشعرهن، ويستخدمن مختلف الكريمات ولكنها تحتاج إلى وقت كبير لتكثيف الشعر، لذلك يبحثن عن طرق سريعة وغير مكلفة، وتتمثل مكونات وصفة تطويل الشعر بشكل سريع في الآتي.

المكونات

ملعقتين من زيت الزيتون.

ملعقة من زيت اللوز.

2 ملعقة من زيت السمسم.

1 ملعقة من زيت جوز الهند.

زيت الخروع ملعقة كبيرة.

طريقة تحضير وصفة هندية لتطويل وتكثيف الشعر

يعتبر الحل السريع في التخلص من مشاكل الشعر التى تتمثل في التساقط والضعف هو استخدام الزيوت الطبيعية، حيث تغذي بصيلات الشعر وتزيد من سرعة نموها وجمالها ولمعانها، لذا يمكن استخدام هذه الخلطة في حل مشاكل الشعر، وتتمثل طرق الاستخدام في إتباع الخطوات التالية.

يتم وضع زيت الزيتون وزيت جوز الهند وزيت اللوز والخروع والسمسم في وعاء ونقلب جميع المكونات.

لابد من غسل الشعر قبل توزيع الخليط عليه.

يفضل تدفئة خلطة الزيوت.

يفضل تدفئة خلطة الزيوت. يتم توزيع خليط الزيوت على فروة الرأس وتدليك الشعر بالخلطة وتوزيع الزيوت على الشعر من الجذور إلى الأطراف.

نترك خلطة الزيوت على الشعر لمدة ثلاث ساعات.

بعدها يتم غسل الشعر.

يفضل تكرار استخدام خلطة الزيوت ثلاث مرات في الأسبوع.

فوائد استخدام الوصفة الهندية لتطويل وتكثيف الشعر