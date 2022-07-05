وصفة النشا الجبارة لإزالة الشعر في الوجه والجسم بنسبة 100% ومفعولها لتبييض البشرة والتخلص من أي حكة

يحتاج الكثير من الأشخاص إلى الاعتناء بالبشرة والحفاظ عليها وذلك من أجل الحصول علي بشرة جميلة وجذابة ولعل التخلص من الشعر الموجود في الوجه من أهم أمور العناية بالبشرة والتي يتسأل الكثير عن كيفية التخلص من الشعر نهائيا، حيث إن انتزاع الشعر من الجسم من الأمور التي قد تتسبب في الشعور بالألم وفي بعض الحالات قد يصل الأمر إلى التهاب البشرة وظهور نقاط بسيطة من الدم نتيجة تحسس البشرة، ولذلك حرصنا على تقديم وصفة سهلة وبسيطة يمكن من خلالها التخلص من وجود الشعر بشكل نهائي بدون ألم أو تحسس للجلد والبشرة.

وصفة النشا الجبارة لإزالة الشعر في الوجه والجسم

(وصفة كريم النشا لإزالة الشعر وتبييض البشرة)

المكونات:

مقدار 4 ملاعق من النشا.

ملعقة من العسل الابيض

بياض بيضتين.

طريقة التحضير والاستخدام:

كمية من بياض البيض يتم خلطها مع مقدار النشا في وعاء صغير ويتم مزجه مع بعض بشكل جيد حتي نستطيع أن نحصل على قوام متماسك.

ومن ثم يتم تطبيق الماسك علي الوجه بشكل كامل ويتم تركه لمدة جيدة حتى يجف هذا الكريم علي الوجه.

ومن ثم يتم إزالته من الوجه من خلال قطعة من القماش والضغط على الوجه جيدا حتى يتم إزالة جميع الشعر الموجود في البشرة .

وبعد ذلك يتم غسل الوجه بالماء البارد واستخدام قطع الثلج التي يتم تمريرها على البشرة من أجل غلق المسام

ثم بعد ذلك يتم استخدام قطنة من خلال غمسها في العسل ودهن البشرة بها من أجل تهدئة البشرة

فوائد النشا للبشرة

هناك الكثير من الفوائد التي يمكن الحصول عليها من ماسك النشا، وهي: