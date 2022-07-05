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العناية بالبشرة من أكثر الأمور التي تشغل ذهن وفكر الكثير من الأشخاص حيث يرغب الكثير من الأشخاص في تبييض اليدين وتفتيح لون البشرة ويغفل الكثير من الأشخاص أهمية المستحضرات الطبيعية التي تساعد في كل هذه الأمور، وفي هذا المقال سنتعرف على أفضل كريم طبيعي لتبييض اليدين والجسم وتفتيح البشرة وكيفية تحضيره في المنزل وبمكونات طبيعية بنسبة 100% لحمايتك من استغلال ماركات التجميل المشهورة ولتجنب الإصابة بأضرار الإكثار من استخدام المنتجات الصناعية والكيميائية. أفضل كريم طبيعي لتبييض اليدين والجسم (وصفة الفازلين والليمون لتبييض البشرة) أولا: في البداية يجب أن يتم وضع مقدار من الفازلين الطبي والليمون في إناء صغير.

ثانيا: ويتم مزج هذه المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد حتى نحصل على قوام متماسك.

ثالثا: ومن ثم يتم وضع هذه الوصفة علي البشرة ويحب أن يتم عمل هذه الوصفة مرتين في الأسبوع من أجل نتائج فعالة. وصفة الزبادي والبرتقال لتبييض اليدين والجسم أولا: في البداية يتم وضع مقدار ملعقة صغيرة من عصير البرتقال مع ملعقتين من الزبادي في إناء صغير.

ثانيا: ثم يتم تقليب هذه المكونات مع بعضها ونضيف عليهم ملعقة صغيرة من لب البابايا المجفف المطحون.

ثالثا: ومن ثم يتم وضع هذه الوصفة على البشرة أو اليدين وتترك لمدة 20 دقيقة قبل أن يتم إزالتها من خلال الغسل وصفة النشا والخل لتبييض الجسم أولا: يتم خلط مقدار يقدر بملعقتين من النشا مع ملعقتين من الخل.

ثانيا: ويتم مزجها بشكل جيد ومن ثم يتم تدليك البشرة بهذه الوصفة السحرية من أجل تفتيح البشرة وإزالة البقع الداكنة فيها. فوائد الوصفات الطبيعية لتبييض اليدين والبشرة تعمل على إزالة الجلد الميت من على سطح اليدين وتعمل على شد البشرة وإضافة النعومة لها.

يعمل على تخليص الجلد من مشاكل البشرة المختلفة وتساهم في توحيد لونها.

التخلص من مشكلة تصبغات الجلد والاسمرار.

تعطي البشرة نوع من أنواع النقاء والنضارة.

من أهم ما يميز هذه الوصفات إنها سهلة التحضير وغير مكلفة.

يمكن استخدام تلك الوصفات كمرطب يومي للبشرة وحمايتها من تأثير الشمس. عمر شويل - جدة أفضل كريم طبيعي لتبييض اليدين والجسم يفتح البشرة ومقشر للجلد الميت نتيجة مضمونة - ثقفني

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