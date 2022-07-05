لريحة تجنن.. الحمام المغربي بالمنزل بكل الأسرار والتركات لبشرة ناعمة وعطر ثابت لأيام

من السهل إعداد الحمام المغربي بالمنزل حيث أكد البعض على إمكانية تجهيزه في المنزل كل ما عليكِ فعله هو توفير الخامات اللازمة واتباع خطوات عمله بالتفصيل بدلًا من الذهاب إلي صالونات التجميل عالية التكلفة، الحمام المغربي خطوة أساسية لكل عروسة نظرًا لتعدد فوائده لذا سنقوم بتوضيح طريقة عمله بالتفصيل.

الحمام المغربي بالمنزل

يعتمد الحمام المغربي على بعض العناصر الطبيعية المغربية التي تساهم في تنظيف الجسم تنظيفًا عميقًا والتخلص من الخلايا الميتة ويعيد الحيوية والنضارة للبشرة، يمكن تحضيره وعمله في المنزل بمكونات وخطوات بسيطة تتمثل في التالي:

المكونات

الصابون المغربي.

الليفة المغربية.

الطمي المغربي.

ماء الورد.

زيت الأرجان.

زيت الورد أو أي زيت عطري مفضل.

كمية قليلة من عصير الليمون.

أسرار الحمام المغربي

في البداية ينبغي ملء حوض الاستحمام بماء ساخن جدًا مع مراعاة غلق منافذ التهوية في الحمام حتى يمتلئ الحمام بالبخار وتتفتح المسام.

وضع كمية مناسبة من الصابون المغربي على الليفة مع مراعاة وضع الليفة في الماء الدافئ حتى تصبح رطبة، فرك الجسم برفق في حركات دائرية وذلك لتنشيط الدورة الدموية.

لتحضير الطمي المغربي ينبغي تكسيره إلى قطع صغيرة ويضاف إليه القليل من الماء كما يفضل البعض إضافة ملعقة من اللبن أو الليمون كما يلجأ البعض الآخر إلى استخدام قطرات من زيت الأرجان لتفكيك الطمي المغربي، يخلط الطمي المغربي مع الماء واللبن والزيت جيدًا حتى يتحول إلى عجين سائل سهل الفرد.

يوزع الطمي المغربي على الجسم بالكامل ويترك لمدة 10 دقائق مع تدليك الجسم بحركات دائرية.

شطف الجسم بالماء الدافئ أولًا لإزالة آثار الطمي، لغلق مسام الجسم ينبغي شطف الجسم بالماء البارد.

تدليك الجسم بأي زيت عطري تفضلينه سواء كان الورد أو المسك لإضافة رائحة مميزة وملمس رائع للجسم يدون لعدة أيام.

في نهاية مقال الحمام المغربي بالمنزل حيث تم التعرف على طريقة عمله في المنزل بالتفصيل مع ذكر المكونات والعناصر الطبيعية المستخدمة في إعداده وعرض خطوات تحضيره حتى تتمكن النساء من عمله في المنزل حيث أشار البعض إلى سهولة إعداده.