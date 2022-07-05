طريقة عمل اللانشون البيتي مثل الجاهز تماماً بطعم مميز وجودة مضمونة

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طريقة عمل اللانشون البيتي يعتبر اللانشون من الوجبات الأساسية التي يحرص الأطفال على تناولها في وجبة الإفطار ويتم إعداده داخل المنزل بمكونات بسيطة وسهلة داخل المنزل فتعالوا نتعرف على طريقة تحضيره داخل المنزل بسهولة. طريقة عمل اللانشون البيتي المكونات نصف كيلو دجاج مفروم.

كوب زيت.

نصف كيلو بقسماط.

نصف كوب دقيق.

6 بيضات.

ملعقة كبيرة ثوم بودر.

ملعقة كبيرة بصل بودر.

3 مكعبات مرقة دجاج.

ملعقة كبيرة بابريكا.

نصف ملعقة صغيرة حبهان بودرة.

ملح وفلفل أسود حصي.

زيتون حلقات. طريقة التحضير يتم وضع كل المكونات في المفرمة الكهربائية مع البقسماط والدقيق والزيت والبيض والجبنة والتوابل، ثم يتم وضعه في إناء مدهون بالزيت ثم يوضع في إناء واسع أكبر منه به ماء مغلي على النار ويتم تغطيته لمدة ساعة كاملة.

ثم يرفع من على النار ويترك حتى يهدأ من الحرارة ويقدم بالهناء والشفاء. طريقة عمل لانشون اللحم في المنزل المكونات 6 بيضات

5 مكعبات جبنة كريمي

مكعب مرقة لحم

نصف ملعقة صغيرة حبهان مطحون

كوب دقيق

بصل بودرة

لون طعام صحي

نصف كوب زيت

نصف ملعقة ملح

فلفل أسود طريقة التحضير يتم خلط البيض مع الزيت مع مكعبات الجبن في الخلاط الكهربائي، ثم يوضع التوابل والملح والفلفل الأسود مع الكمون الحصى.

ويتم خلطهم جيدا مع الدقيق ثم يوضع هذا المزيج في كيسين بلاستيكي.

ويتم غلقه جيدا ويوضع عليه طبقة من القصدير عليه ولفها جيدا ثم يوضع في إناء واسع به ماء ساخن على النار.

ويتم تغطية الإناء حتى يطهى جيدا ثم يرفع من على النار ويترك حتى يهدأ من الحرارة ثم يقطع إلى حلقات متوسطة ويقدم بالهناء والشفاء. طريقة عمل لانشون الدجاج بدون بيض المكونات صدور دجاج مقطعة جزيئات صغيرة.

ملح طعام.

ملعقة من البابريكا.

فلفل أسود.

2 ملعقة من النشا.

نصف ملعقة صغيرة شطة. طريقة التحضير يتم وضع كل المقادير في المفرمة الكهربائية ثم يتم وضع المزيج في إناء واسع ويتم توزيع اللانشون جيدا في الإناء.

ويتم تغطية الإناء جيدا ثم يوضع في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 15 دقيقة.

ثم يخرج من الفرن ويترك حتى يهدأ من الحرارة بعد أن يلف بشكل أسطواني ويقدم بالهناء والشفاء. طريقة عمل اللانشون البيتي حيث إنه من الوصفات اللذيذة الشهية التي يعشقها الكبار والصغار ولقد قدمنا طريقة إعداده داخل المنزل بمقادير سهلة وبسيطة. عمر شويل - جدة طريقة عمل اللانشون البيتي مثل الجاهز تماماً بطعم مميز وجودة مضمونة - ثقفني

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