ماسك بذور الكتان والنشا للشعر المجهد والمتقصف والمجعد بأقوى كيراتين طبيعي

هناك العديد من الخلطات التي تقوم بتجربتها الكثير من السيدات من أجل المحافظة والعناية ببصيلة الشعر، إلا أن أفضل الخلطات التي بإمكانك تحضيرها والتي تعد من الخلطات التي تعطي نتائج لا مثيل لها هي ماسك بذور الكتان والنشا للشعر حيث احتواء النشا والكتان على أهم الفيتامينات التي تستخدم في الكثير من خلطات العناية بالشعر، لذلك عليك متابعة المقال وتنفيذ الماسك بنفس الطريقة للاستفادة بها.

ماسك بذور الكتان والنشا للشعر

استخدمي بذور الكتان والنشا في عمل قناع لشعرك يساعدك في الحصول على الكثير من فوائد الشعر، وإليك طريقة الماسك فيما يلي:

المكونات

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

ملعقتان من بذر الكتان.

ملعقتين من زيت جوز الهند الأصلي.

كبسولتين من فيتامين ه‍.

ملعقتين كبيرتين من جل الألوفيرا.

طريقة التحضير

ضعي كوب من الماء الدافئ وضعي به بذور الكتان.

غطي الكوب لمدة ليلة كاملة حتى يتكون منه جل.

ضعي الجل في بولة، ثم ضعي عليه جل الألوفيرا.

أضيفي إليهم فيتامين ه‍.

ضعي عليهم زيت جوز الهند.

أضيفي إليهم نشا الذرة وقلبي المكونات جيدًا.

افردي شعرك وضعي به الخليط، ودلكي شعرك به حتى يصل إلى الجذور والأطراف.

غطي شعرك لمدة ثلاثة ساعات.

اغسلي شعرك بماء دافئ، ثم اغسليه بالشامبو والماء الفاتر.

كرري هذا الماسك مرتين كل أسبوع.

فوائد بذر الكتان والنشا للشعر

هناك العديد من الفوائد الموجودة في بذر الكتان والنشا والتي تفيد الشعر، وإليك أهم هذه الفوائد فيما يلي:

تحتوي بذور الكتان على نسبة عالية من الأوميجا 3 التي لها دور فعال في التخلص من مشاكل الشعر مثل التقصف والجفاف.

يحتوي بذر الكتان على المزيد من مضادات الأكسدة التي تساعد في التخلص من الالتهابات الموجودة في فروة الرأس، والتي تؤدي إلى وجود القشرة.

ماسك بذر الكتان مع النشا يعتبر بمثابة كيراتين طبيعي للشعر فهو يساعد على فرد الشعر طبيعيًا.

يمنح الماسك النعومة واللمعان.

في نهاية المقال المتحدث عن ماسك بذور الكتان والنشا للشعر، فقد قدمنا لكم واحدة من الطرق البسيطة وسهلة الإستخدام لهذا الماسك، كما عرضنا لكم أهم الفوائد الموجودة في الماسك والتي تساعدك في التخلص من كثير من المشكلات.