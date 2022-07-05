كريمي وبخيرها.. طريقة عمل الجبنة البيضاء في المنزل سهلة جداً بأعلى جودة ونظافة

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طريقة عمل الجبنة البيضاء حيث أنها من أهم أنواع الجبن التي تقدم في الإفطار وتدخل في العديد من الوصفات والوجبات اليومية وهي تعد من الحليب البقري أو الجاموسي وهي من أكثر الجبن استخداما على مستوى دول البحر الأبيض المتوسط. طريقة عمل الجبنة البيضاء المكونات حليب بقري أو حليب غنم

إنزيم الرنين أو ما يطلق عليه منفحة الجبن

كلوريد الكالسيوم

ملح طريقة التحضير يتم إزالة أي أشياء موجودة في الجبن من خلال تصفيته عن طريق قطعة قماش نظيفة ويتم تدفئة الحليب على درجة حرارة 70-72 درجة مئوية ويترك على هذا المعدل لمدة 20 ثانية.

ثم يتم وضع الحليب في إناء به ماء ساخن حتى يصل الحليب إلى درجة حرارة 375 درجة مئوية ثم يوضع أنزيم الرنين بمعدل 2 جرام لكل 100 لتر من اللبن ويتم وضعه في كمية قليلة من الماء قبل وضعه على اللبن.

ويتم الحصول على إنزيم الرنين من الصيدليات ثم يوضع كلوريد الكالسيوم بعد وضع أنزيم الرنين بمعدل 20 جرام لأنه يعمل على تجبين الجبنة بشكل أفضل ثم يترك الحليب من 20 إلى 30 دقيقة حتى يتجمع كتلة الجبن ويخرج منه السائل الأصفر.

ثم الضغط على قطعة الجبن حتى نحصل على شكل مستطيل للجبن ثم وضعها في قطعة من القماش النظيف.

ووضع شيء ثقيل عليها وتترك لمدة ساعتين، وتترك لمدة حتى تنزل أي سوائل منها ثم يتم إزالة الأشياء الثقيلة.

يتم تقسيم الجبن بالشكل المرغوب فيه ثم توضع كمية من الملح على الحليب وتوضع الجبن في الثلاجة لمدة 24 ساعة، حتى يتم تناولها مع وضعها في أناء محكم الغلق وتصلح للاستخدام لمدة 15 يوم. طريقة عمل الجبنة البيضاء في البيت المكونات 3 كيلو حليب كامل الدسم

2 ملعقة صغيرة ملح

ثلث كوب من عصير الليمون طريقة التحضير في إناء كبير يوضع على نار هادئة ويتم إضافة الحليب مع الملح حتى يصل إلى الغليان.

ثم يتم تهدئة النار ويترك الحليب لمدة 5 دقائق ثم يرفع من على النار ويوضع عصير الليمون ويتم الخلط لمدة 15 دقيقة حتى ينفصل السائل الأصفر من الحليب.

ثم يترك هذا السائل ويوضع قطع الجبن فوق بعضها وتكبس حتى تأخذ شكل قالب الجبن.

ثم توضع في قالب محكم الغلق ثم تدخل الثلاجة لمدة ساعة على الأقل ثم يقدم للطعام. طريقة عمل الجنة البيضاء حيث تعتبر من أكثر أنواع الجبن انتشارا على مستوى دول العالم العربي ويعشقها العديد من الأفراد وتضاف إليها العديد من النكهات لذلك قدمنا الطريقة الصحيحة لإعداد الجبن الأبيض داخل المنزل. عمر شويل - جدة كريمي وبخيرها.. طريقة عمل الجبنة البيضاء في المنزل سهلة جداً بأعلى جودة ونظافة - ثقفني

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