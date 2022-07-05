بطعم الخليجي الأصلي.. طريقة برياني لحم اللذيذ بسر الشيف السعودي لطعم ولا في الخيال

تبحث النساء عن طريقة برياني لحم باعتباره من الأكلات المشرفة في العزومات الكبيرة وهو إحدى الأطباق الهندية الشهيرة التي سرعان ما انتشرت في عالمنا العربي لغناه بالعديد من المكونات التي تكسب هذا الطبق مذاق مميز شهي يعشقه الجميع إلا أن البعض يجد صعوبة كبيرة في تجهيزه لذا وجب التنويه عن أسرع وأسهل طريقة إعداده برياني لحم بالطريقة الخليجية.

طريقة برياني لحم

برياني اللحمة من الأكلات المميزة التي يعشقها الجميع والتي تزيين الموائد والعزومات باعتباره من الأكلات الغنية المكونات التي تعطي نكهة شهية مميزة، يمكن تطبيق هذه الوصفة بسهولة من خلال إتباع التالي:

مقادير برياني اللحم

كيلو من اللحم مقطع مكعبات متوسطة الحجم.

3 أكواب من الأرز البسمتي مغسول ومنقوع في الماء لمدة نصف ساعة.

بصلة متوسطة الحجم.

رشة من الزعفران.

مقدار 4 حبات من القرنفل.

5 حبات من الحبهان.

ورق لورا.

عود من القرفة.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

عدد 2 بصلة مفرومة ناعم.

ملعقة كبيرة من بهارات البرياني.

4 فصوص من الثوم المفروم.

علبة زبادي.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة أو السمن.

½ كوب من النعناع المفروم.

كزبرة خضراء.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

طريقة عمل البريانى باللحمة

يوضع مقدار من الماء في وعاء على النار ويترك حتى يغلي ثم تضاف اللحم.

بعد ذلك يتم إضافة البصل والحبهان وورق اللورا والقرفة والقرنفل والملح والفلفل الأسود إلى اللحم وتقلب جيدًا.

ثم يترك اللحم على النار حتى تنضج.

بعد ذلك يصفى اللحم ونحتفظ بأربعة أكواب من مرقة اللحم.

ثم يتم وضع مقدار السمن أو الزبدة في وعاء على النار ويضاف إليها البصل المفروم والثوم والزنجبيل، تشوح المكونات جيدًا حتى يتغير لون البصل.

بعد ذلك يضاف اللحم المسلوق وتقلب المكونات مع بعضها لمدة 5 دقائق حتى يتغير لون اللحم.

بينما يفضل في هذه المرحلة إضافة الزبادي والزعفران والنعناع ويترك حتى يثقل قوامه ثم يضاف أربعة أكواب من مرقة اللحم وتقلب جيدًا وتترك حتى تغلي.

بعد ذلك يضاف الأرز البسمتي المنقوع إلى خليط اللحم ويقلب ويترك حتى يغلي، ثم يغطى الوعاء ويترك الأرز حتى ينضج على نار هادئة لمدة ربع ساعة.

ثم يقدم رز برياني باللحم في أطباق التقديم ويزين بالكزبرة الخضراء.

في نهاية مقال طريقة برياني لحم حيث تم التعرف على المكونات والمقادير المظبوطة لإعداد هذا الطبق المميز مع توضيح خطوات إعداده بالتفصيل لضمان الحصول على طبق شهي ولذيذ غني بالنكهات المميزة.