نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقشير البشرة بالقهوة وحفزي الكولاجين وقولي وداعاً للخطوط والتجاعيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقشير البشرة بالقهوة حيث تعتبر القهوة من أهم العناصر المفيدة للبشرة لأنها تشتمل على مضادات الأكسدة وحمض الكافيين الذي يعمل على إزالة كل عوامل التقدم في السن والحصول على بشرة ناعمة ومشرقة فتعالوا معنا نتعرف على طرق تقشير البشرة بالقهوة.

تقشير البشرة بالقهوة

أن العديد من السيدات تعاني منك وجود البشرة الدهنية التي توجد بسبب القصور في الهرمونات والتي تظهر في مشكلة حب الشباب والعلامات السوداء وذلك يحتاج إلى الاهتمام بالبشرة وذلك يتم من خلال استخدام القهوة لإزالة كل هذه الدهون من البشرة لأنها تعمل على التخلص من الجذور الحرة التي توجد تحت الجلد وأيضا القهوة تحتوي على عناصر مقاومة الالتهابات وتعمل القمر على إزالة العلامات الداكنة من البشرة.

ماسك الوجه بالحليب والقهوة

المكونات

2 ملاعق كبيرة من مسحوق القهوة المطحونة

1 ملعقة كبيرة حليب

طريقة التحضير

يتم مزج كل المكونات في إناء واسع للحصول على قوام ثقيل ثم يوضع هذا المزيج على الوجه ويفرك جيدا بحركات دائرية على الوجه لمدة 5 دقائق ثم يترك حتى يجف تماما ثم ينظف بالماء.

مقشر السكر والعسل والقهوة

المكونات

1 ملعقة كبيرة عسل.

1 ملعقة كبيرة سكر.

1 ملعقة كبيرة مسحوق القهوة.

طريقة التحضير

يتم مزج كل المقادير في إناء واسع ثم توضع على الوجه بحركات دائرية لمدة 5 دقائق ثم تترك على الوجه لمدة 20 دقيقة ثم ينظف الوجه بالماء الفاتر.

مقشر صودا الخبز والقهوة

المكونات

1 ملعقة كبيرة من مسحوق القهوة

1 ملعقة كبيرة سكر

1 ملعقة كبيرة عسل

1 ملعقة من صودا الخبز

طريقة التحضير

يتم مزج كل المكونات وخلطها جيدا في إناء واسع وتوضع على الوجه مع فركها جيدا لمدة 5 دقائق ثم تترك لمدة 20 دقيقة ثم ينظف الوجه بالماء الفاتر.

مقشر الشوفان والعسل والقهوة

المكونات

1 ملعقة كبيرة من العسل

1 ملعقة كبيرة من السكر

1 ملعقة من القهوة المطحونة

نصف كوب من مسحوق الشوفان المطحون

طريقة التحضير

يتم مزج كل المكونات في إناء واسع ووضعها على الوجه مع فركها جيدا لمدة خمس دقائق ثم تترك على الوجه لمدة 20 دقيقة ثم ينظف الوجه بالماء الفاتر.

تقشير الوجه بالقهوة حيث تعتبر من اهم المواد فعالية في الإهتمام بالبشرة إزالة الجلد الميت والبقع الداكنة وتعمل القهوة على جعل البشرة لامعة ومشرقة وخالية من علامات تقدم العمر.