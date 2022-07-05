طريقة عمل باديكير منزلي احترافي بأسرار صالونات التجميل لقدمين ناعمتين كالأطفال

طريقة عمل باديكير منزلي حيث تميل العديد من السيدات التي تهتم بجسدها إلى القيام بالعديد من الوصفات التي تهتم ببشرتها، إلا أنها تغفل عن الاهتمام بقدميها، بالرغم من أنها تتعرض للكثير من عوامل الأتربة والاتساخات، لذلك نعرض لكم اليوم طريقة الاعتناء بالقدمين من خلال خطوات باديكير منزلي سهل وبسيط داخل البيت، دون اللجوء إلى صالونات التجميل التي تطلب مبالغ باهظة.

طريقة عمل باديكير منزلي

المكونات

حجر خفاف.

إناء واسع.

مقص للأظافر.

أداة لتنظيف الاظافر.

مزيل طلاء للأظافر.

ليفة خشنة.

كريم مرطب للقدمين.

شامبو يحتوي على الأعشاب.

حلقات ليمون.

2 ملعقة من العسل الأبيض.

مياه دافئة ومنشفة.

خطوات عمل باديكير بالمنزل

يتم إزالة الأظافر الطويلة ثم يتم التخلص من أي طلاء للأظافر.

ثم يتم وضع الماء الدافئ في الإناء ثم يوضع عليه الشامبو وحلقات الليمون في الإناء.

وبعدها يتم دعك القدمين بالكريم المرطب ثم يتم دعك القدمين بالحجر الخفاف للتخلص من خلايا الجلد الميتة من خلال فرشاة القدم، ومرور حلقات الليمون على أصابع القدم وفركها جيدا بالليفة الخشنة وكمية من الشامبو.

يتم تنظيف القدمين جيدا ثم تغسل القدمين بالماء الدافئ وتنشف بالمنشفة.

ثم يتم وضع العسل مع الكريم المرطب، ودهن القدمين بهم ثم تترك القدمين لمدة 20 دقيقة ثم تنظف القدم بالماء الدافئ وتنشف بالمنشفة.

نصائح عند القيام بعمل الباديكير

هناك بعض الإرشادات التي لا بد من مراعاتها عند القيام بعمل الباديكير في المنزل وهي كالآتي:

استعمال أدوات المانيكير الخاصة بك وغسلها وتعقيمها جيدا قبل الاستخدام وعدم التخلص من الزوائد الجلدية في الأظافر من خلال الأشخاص المتواجدين في صالات التجميل حتى لا تجرح الأظافر.

التخلص من الجلد الميت من خلال حجر خفاف وعدم استخدام آلة حادة حتى لا تسبب جروح أو الآلام في القدمين.

طريقة عمل باديكير منزلي حيث أن القدمين من أهم المناطق عرضة للأتربة وعوامل الجو التي تساعد على جفافها وتكون الاتساخات فيها، لذلك لابد من الاعتياد على عمل الباديكير المنزلي أسبوعيا حتى تكون القدمين ناعمة ونظيفة ولقد عرضنا لكم طريقة القيام بالباديكير المنزلي بأدوات سهلة وبسيطة.