ماسك لازالة اثار الحبوب والبقع نهائياً من أول مرة

ماسك لازالة اثار الحبوب من أكثر الأمور المزعجة للمرأة ويلاحظ أنه يحدث أحيانًا بسبب سوء التغذية، أو إهمال الفيتامينات أو غسل الوجه بطريقة غير صحيحة، أو نتيجة استخدام بعض مستحضرات التجميل منخفضة الجودة، كل هذا ينتج عنه حبوب في الوجه، لذلك سوف نقدم بعض الوصفات الفعالة لإزالة آثارها.

ماسك لازالة اثار الحبوب

يساعد شرب الشاي الأخضر في علاج الاختلالات الهرمونية التي تؤدي في كثير من الأحيان إلى ظهور حب الشباب، كما أنه يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات تساعد في تقليل الاحمرار الناتج عن حب الشباب، وله فوائد عدة منها:

يحتوي الشاي الأخضر أيضًا على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، والتي تحمي من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

بالإضافة إلى ذلك، فهو يحمي خلايا الجلد ويحافظ عليها ويجعلها بصحة جيدة ويؤخر ظهور الشيخوخة المبكرة.

تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر أيضًا في علاج ندبات وعلامات حب الشباب.

ماسك الشاي الأخضر

المكونات

منظف للبشرة.

وزجاجة رذاذ فارغة.

وشاي أخضر.

ومرطب للبشرة.

ومنشفة نظيفة.

طريقة التحضير

حضري بعض الشاي الأخضر ثم اتركيه ليبرد تمامًا.

املأ زجاجة الرش بالشاي الأخضر.

استخدمي منظف للوجه لتنظيف وجهك ثم جففيه برفق بمنشفة.

ضعي الشاي الأخضر على وجهك ثم اتركيه حتى يجف.

بعد غسل وجهك بالماء البارد استخدمي منشفة ناعمة لتجفيف بشرتك.

بعد تجفيف الجلد جيدًا ضعي المرطب.

ماسك الحلبة للتخلص من آثار الحبوب

تشتهر الحلبة بمزاياها التي تساعد على تقشير البشرة وعلاج حب الشباب وعكس آثار الحبوب

من خلال مزج ملعقة صغيرة من الحلبة المطحونة مع العسل وتطبيقها على الوجه لمدة 30 دقيقة، يمكن استخدام الحلبة كقناع للعناية بالبشرة.

نظرًا لأن بشرتك ستتحسن بشكل ملحوظ خلال الأسبوعين الأولين، يمكنك أيضًا استخدام ملعقة من الحلبة المطحونة ممزوجة بملعقة من الزبادي كقناع للوجه.

عزيزتي لقد قدمنا لك وصفات تساعدك على التخلص من البثور من وجهك بسرعة إذا كنت ترغبي في استعادة جمال بشرتك والتخلص من أي شيء يتعارض مع نقاوتها، أنصحك بالاستمرار في استخدام ماسك لازالة اثار الحبوب للحصول على النتائج التي تريدها.