مقشر طبيعي للوجه سريع المفعول يزيل الدهون والبقع والتصبغات ويحفز الكولاجين

دائمًا ما يعاني الكثير من الناس من التجاعيد وخلايا الجلد الميتة، فتلك المشكلات تؤثر في الحصول على بشرة جذابة، وبناء على ذلك سنقوم بعرض أكثر من مقشر طبيعي للوجه سريع المفعول داخل هذا المقال، فتلك المقشرات قد أثبتت فاعليتها بالفعل في تقديم فوائد هائلة للبشرة بشكل عام، وهذا ما سنقوم بطرحه داخل هذا المقال.

مقشر طبيعي للوجه سريع المفعول

إليكم أكثر المقشرات الطبيعية فاعلية التخلص من كافة مشكلات البشرة بصورة سريعة، وهذا ما سنتطرق إليه بهذا الشكل الآتي:

مقشر اللوز وماء الورد

المكونات

نصف ملعقة من دقيق اللوز.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

خطوات التحضير والاستخدام

نقوم أولًا بخلط المكونات معًا بشكل جيد، حتى نتحصل على خليط متجانس يشبه المعجون.

ثم نقوم بفرد الخليط على الوجه، ويترك لمدة 30 دقيقة، حتى يجف تمامًا.

وبعدها نقوم بغسل الوجه جيدًا الدافئ، فهذا المقشر له قدرة سحرية في جعل البشرة أكثر لمعانًا ونعومة.

مقشر السكر وزيت جوز الهند

المكونات

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

خطوات التحضير والاستخدام

نقوم أولًا بخلط زيت جوز الهند مع السكر جيدًا، حتى يذوب السكر.

وبعدها نقوم بتدليك الوجه بهذا الخليط بشكل دائري لفترة تقدر بدقيقة، ويتم تركه على البشرة لمدة تقدر بحوالي 15 دقيقة.

ثم نقوم بغسل الوجه بالماء الدافئ، وسنتحصل بعدها على الكثير من النتائج المذهلة.

مقشر السكر البني والشوكولاتة

المكونات

ربع كوب من السكر البني.

تمن كوب من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من بودرة الكاكاو.

ربع ملعقة من الفانيليا.

خطوات التحضير والاستخدام

في بداية الأمر نقوم بخلط كافة المكونات معًا داخل إناء صغير، حتى نتأكد من تجانسهم.

وبعد ذلك نقوم بوضع الخليط على الوجه وفركه برفق لمدة دقيقتين.

ويتم ترك الخليط على الوجه لفترة تقدر بحوالي 10 دقائق.

ثم تأتي خطوة غسل الوجه بالماء الفاتر جيدًا، وسوف نلاحظ النتيجة المرادة بعد المواظبة على استخدام ذلك المقشر أكثر من مرة على مدار الأسبوع الواحد.

في الختام نكون قد أوضحنا لكم أكثر من مقشر طبيعي للوجه سريع المفعول، وذلك بشهادة الكثير من التجارب الشخصية، ولاحظنا أن استخدام المكونات الطبيعية على البشرة لا يضر بمظهر البشرة بأي شكل من الأشكال على عكس ما يحدث عند استعمال المنتجات الكيميائية.