طريقة عمل تاتو الحواجب بالحناء وخلطة سحرية لتكثيف الحواجب طبيعياً

طريقة عمل تاتو الحواجب بالحناء تستطيع كل سيدة استخدام الحناء لتحديد حواجبها، حيث يوجد الكثير من السيدات تعاني من وجود فراغات في الشعر وذلك يجعل شكلها غير جمالي ويؤثر على شكل المرأة، ويمكن استخدام الحناء لملأ فراغات الشعر لكنها لا تستمر أكثر من أسبوعين، ولمعرفة طريقة استخدام الحناء في عمل تاتو للحواجب يرجي متابعة مقالنا اليوم.

طريقة عمل تاتو الحواجب بالحناء

لا بد من القيام بالخطوات التالية لرسم الحواجب بالحناء وهي كالآتي:

لا بد من تحديد الحاجبين بقلم الحواجب حتى يتم رسم الحواجب بالشكل المرغوب فيه.

ثم يتم وضع كمية من الفازلين على الحواجب حتى لا تحتاج لون الحناء مع البشرة.

ثم يتم إفراغ محتويات كيس الحناء في إناء واسع مع كمية من الماء.

وبعد ذلك يتم استخدام قلم رفيع لوضع الحنة على الحواجب ثم يتم البدء في رسم الحواجب بالحناء.

وتترك لمدة 30 دقيقة ثم يتم استخدام قطعة قماش مبللة بالماء لتنظيف الحواجب ثم يتم تنظيف الوجه بالماء.

طريقة أخرى لرسم حنة الحواجب في المنزل

المكونات

كمية قليلة من زبدة الشيا أو الزبدة الحلوة

ملعقة من الحنة

فرشاة ماسكرا قديمة

طريقة التحضير

يتم وضع ملعقة من الحناء في إناء ويوضع عليها كمية قليلة من الماء ثم يتم تنظيف الحاجبين من خلال غسول الوجه.

ويترك حتى يجف تماما ثم يتم وضع زبدة الشيا أو الزبدة الحلوة حول الحاجب حتى لا يصل لون الحناء إلى البشرة.

ثم يتم وضع الحناء على الحاجبين عن طريق فرشاة الماسكرا.

وبعد ذلك يتم تكرار هذه الخطوة للحصول على كمية كثيفة من الحناء على الحواجب ثم توضع قطعة من البلاستيك على الحواجب وتغطيتها جدا وتركها لمدة 4 ساعات.

ثم يتم التخلص من كيس البلاستيك وإزالة الحنة باستخدام الماء الدافئ ثم يتم وضع زبدة الشيا على الحواجب.

خلطة الفازلين والليمون لتكثيف الحواجب

حيث أن الليمون يشتمل على كمية كبيرة من فيتامين c، ويتم استخدامه من خلال وضع عصير ليمونة مع ربع ملعقة من الفازلين، ووضعها على الحواجب لمدة 20 دقيقة ثم تغسل الحواجب بالماء الدافئ.

طريقة عمل تاتو الحواجب بالحناء حيث أن الحواجب من أهم معالم المرأة التي تظهر جمالها فلا بد من الاهتمام بشكلها، لذلك عرضنا لكم طريقة عمل الحناء للحواجب بالتفصيل.