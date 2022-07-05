نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة الفازلين المنزلية للتخلص من شيب الشعر المبكر بدون عودة وبدون صبغات ضارة في المقال التالي
توجد بعض المشكلات التي تعاني منها الفتيات بالشعر ومنها مشكلة الشيب ومشكلات خشونة الشعر وغيرها من المشكلات الأخرى المتعددة حيث تعد مشكلة الشيب من المشكلات الكبرى التي تواجه الغالبية من الفتيات والسيدات، حيث تنتج تلك المشكلة نتيجة لإستخدامات غير صالحة وضعها على الشعر ومنها الصبغات او المستحضرات التجميلية التي يعتقدون انها تعالج مشكلات الشعر ومنها ولكن في الحقيقة أن تلك المستحضرات والصبغات تعمل على تلف الشعر وتسبب له ظهور بصيلات بيضاء تعمل على ظهور مشكلة الشيب وتسبب تلك المشكلة الأحراج للعديد من الفتيات وتجعلهم يبحثون عن بعض العلاجات التي تساعد على حل مشكلة الشيب وتعمل على جعله اسود وجميل حيث تعتبر الوصفات الطبيعية من الوصفات التي تساهم في حل الكثير من المشكلات وتعتبر من اقوى تلك العلاجات هي الفازلين.
مكونات عمل وصفة الفازلين لشيب الشعر
- خمسة ملاعق كبيرة من الفازلين.
- ملعقتان كبيرتان من القرفة.
- ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.
- ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الخروع.
- ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
طريقة عمل وصفة الفازلين لشيب الشعر
- عليكي بتحضير طبق وضعي به خمسة ملاعق كبيرة من الفازلين مع ملعقتان كبيرتان من القرفة وعليكي بخلط تلك المكونات ببعضها جيدا.
- بعد تقليب تلك المكونات جيدا عليكي بإضافة ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند وثلاث ملاعق كبيرة من زيت الخروع مع ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون وعند وضع تلك المكونات ببعضها عليكي بتقليبهما جيدا حتى تتجانس تماما وتصبح مخلوطة ومتجانسه.
- بعد ذلك عليكي بتمشيط الشعر جيدا وقومي بتحضير فرشاة وضعي بها كمية من خلطة الفازلين السحرية التي قومنا بتحضيرها وعليكي بدعها في فروة الرأس وبين البصيلات جيدا وفي المناطق التي تكثر بها وجود الشعر الأبيض.
- بعد وضع تلك الوصفة السحرية على شعرك قومي بتركها لمدة ساعة واحدة وبعد مرور ذلك الوقت عليكي بغسل شعرك بالماء البارد حتى تتخلصين من آثار تلك الوصفة.
- بعد ذلك عليكي بتجفيف الشعر وسوف تلاحظين الشعر الأسود الجميل الخالي من البصيلات البيضاء التي تسبب الضيق للكثير من الفتيات.
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