وصفة الفازلين المنزلية للتخلص من شيب الشعر المبكر بدون عودة وبدون صبغات ضارة

توجد بعض المشكلات التي تعاني منها الفتيات بالشعر ومنها مشكلة الشيب ومشكلات خشونة الشعر وغيرها من المشكلات الأخرى المتعددة حيث تعد مشكلة الشيب من المشكلات الكبرى التي تواجه الغالبية من الفتيات والسيدات، حيث تنتج تلك المشكلة نتيجة لإستخدامات غير صالحة وضعها على الشعر ومنها الصبغات او المستحضرات التجميلية التي يعتقدون انها تعالج مشكلات الشعر ومنها ولكن في الحقيقة أن تلك المستحضرات والصبغات تعمل على تلف الشعر وتسبب له ظهور بصيلات بيضاء تعمل على ظهور مشكلة الشيب وتسبب تلك المشكلة الأحراج للعديد من الفتيات وتجعلهم يبحثون عن بعض العلاجات التي تساعد على حل مشكلة الشيب وتعمل على جعله اسود وجميل حيث تعتبر الوصفات الطبيعية من الوصفات التي تساهم في حل الكثير من المشكلات وتعتبر من اقوى تلك العلاجات هي الفازلين.

مكونات عمل وصفة الفازلين لشيب الشعر

خمسة ملاعق كبيرة من الفازلين.

ملعقتان كبيرتان من القرفة.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الخروع.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة عمل وصفة الفازلين لشيب الشعر