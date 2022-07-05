بملعقة دقيق واحدة أعملي البطاطس المقلية المقرمشة بطريقة صحية وبطعم لذيذ جداً

نلاحظ إقبال الكثير من الأطفال على تناول المقرمشات وهي البطاطس او الشيبسي وغيرها من المقرمشات الأخرى التي تبدو بطعم لذيذ وشهي، ومن المعروف أن الشيبسي من المقرمشات التي تعمل على إصابة أطفالنا بالكثير من الامراض ويرجع السبب في ذلك إلى إحتوائه على نسبة كبيرة من المواد الحافظة التي تعمل على مهاجمة أجسامنا بالعديد من الامراض المختلفة بالإضافة إلى بعض المواد المنكهة التي تضاف إلى الشيبسي وتجعله غير صالح للتناول ولذلك علينا بتجنب ومنع شراء أطفالنا لهذا الشيبسي وعلينا بعمل الشيبسي في المنزل عن طريق تقطيع البطاطس شرائح وتتبيلة بالذ تتبيلة وأرخص تتبيلة تعطي القرمشة السحرية للبطاطس وتجعله بطعم أفضل من الشيبسي.

مكونات عمل وصفة البطاطس المقرمشة بملعقة واحدة من الدقيق

كيلو واحد من البطاطس.

ملعقة واحدة كبيرة من الدقيق.

ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

حبة واحدة من البيض.

كمية غزيرة من الزيت لقلي البطاطس.

كمية من مناديل المطبخ خالية الروائح.

طريقة عمل وصفة البطاطس المقرمشة بملعقة واحدة من الدقيق