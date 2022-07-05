نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بملعقة دقيق واحدة أعملي البطاطس المقلية المقرمشة بطريقة صحية وبطعم لذيذ جداً في المقال التالي
نلاحظ إقبال الكثير من الأطفال على تناول المقرمشات وهي البطاطس او الشيبسي وغيرها من المقرمشات الأخرى التي تبدو بطعم لذيذ وشهي، ومن المعروف أن الشيبسي من المقرمشات التي تعمل على إصابة أطفالنا بالكثير من الامراض ويرجع السبب في ذلك إلى إحتوائه على نسبة كبيرة من المواد الحافظة التي تعمل على مهاجمة أجسامنا بالعديد من الامراض المختلفة بالإضافة إلى بعض المواد المنكهة التي تضاف إلى الشيبسي وتجعله غير صالح للتناول ولذلك علينا بتجنب ومنع شراء أطفالنا لهذا الشيبسي وعلينا بعمل الشيبسي في المنزل عن طريق تقطيع البطاطس شرائح وتتبيلة بالذ تتبيلة وأرخص تتبيلة تعطي القرمشة السحرية للبطاطس وتجعله بطعم أفضل من الشيبسي.
مكونات عمل وصفة البطاطس المقرمشة بملعقة واحدة من الدقيق
- كيلو واحد من البطاطس.
- ملعقة واحدة كبيرة من الدقيق.
- ملعقة واحدة صغيرة من الملح.
- حبة واحدة من البيض.
- كمية غزيرة من الزيت لقلي البطاطس.
- كمية من مناديل المطبخ خالية الروائح.
طريقة عمل وصفة البطاطس المقرمشة بملعقة واحدة من الدقيق
- عليكي اولا بتقشير كيلو البطاطس وقومي بغسلها جيدا بالماء حتى تتخلصين من الطين تماما ثم عليكي بتقطيع البطاطس إلى شرائح علي شكل أصابع رقيقة.
- بعد ذلك عليكي بوضع حبة واحدة من البيض في طبق وعليكي بخفقها جيدا ثم أحضري طبق أخر وضعي به ملعقة واحدة كبيرة من الدقيق وعليكي بوضع اصابع البطاطس وعليكي برش ملعقة واحدة صغيرة من الملح عليهم ثم عليكي بوضع أصابع البطاطس في البيض المخفوق.
- بعد وضع البطاطس الاصابع في البيض عليكي بوضعه في طبق الدقيق بعد ذلك عليكي بتحضير طاسة وضعي بها كمية غزيرة من الزيت واتركيه على النار حتى يسخن تماما.
- عند سخونة الزيت عليكي بقلي البطاطس واتركيه على النار حتى ينضج تماما وياخذ اللون الذهبي الشهي.
- بعد ذلك عليكي بتحضير طبق كبير وضعي به كمية من مناديل المطبخ ثم عند التأكد من نضج البطاطس عليكي بوضعها على تلك المناديل حتى تمتص تلك الزيوت الممتصة في البطاطس بعد ذلك عليكي بتناول البطاطس المقرمشة بطعم شهي وجميل.
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