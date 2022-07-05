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من أنجح الوصفات التى تعمل بالفعل على تبييض الجسم وصفة صابونة دوف بالنشا فلها تأثير قوي على البشرة والجسم فتتفاعل صابونة دوف بالنشا مع الجلد فتزيل كل الجلد الميت، وبالتالي تجدد خلايا الجلد وتزيل كل البقع الداكنة وبقع الكلف والنمش، وتعمل على إخفاء حب الشباب الذى يترك آثار بقع صغيرة سوداء فى الوجه، وتعطي جسم لونه أبيض، والنشا له مفعول قوي على تبييض الجسم فخلطة صابونة دوف بالنشا تعمل أيضا على ترطيب البشرة والجسم، والتى تتكون من النشا والحليب والجلسرين وماء الورد وعصير الليمون فهذه الوصفة يمكن أن يتم عملها فى المنزل بمكونات متوفرة بأسعار تناسب الجميع، ويمكن تحضيرها بطريقة سهلة وبسيطة دون إستخدام أى ماسكات صناعية بها مواد كيميائية. مكونات وصفة صابونة دوف بالنشا لتبييض الجسم صابونة واحدة دوف مبشورة

خمسة ملاعق كبيرة الحجم من النشا

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الحليب

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الجلسرين

ربع كوب صغير الحجم من ماء الورد

ثلاثة ملاعق صغيرة الحجم من عصير الليمون

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من دقيق الشوفان

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت اللوز

كمية مناسبةمن الماء

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت الزيتون طريقة عمل وصفة صابونة دوف بالنشا لتبييض الجسم أولا يتم نقع الصابون المبشور مع الماء فى إناء لمدة أثنى عشر ساعة.

وبعد ذلك نقوم بوضع إناء الصابون والماء على نار هادئة حتى يذوب الصابون تماما ويعطينا قوام كريمي مع التقليب المستمر.

وبعد ذلك نقوم بإضافة باقي المكونات على الوعاء من النشا والحليب والجلسرين وماء الورد وعصير الليمون ودقيق الشوفان وزيت الزيتون وزيت اللوز مع متابعة التقليب لمدة دقيقة حتى نحصل على مزيج قوامه ثقيل.

ثم نضع هذه الوصفة على الجسم كله جيدا ثم نتركه لمدة خمسة وعشرون دقيقة.

وبعد ذلك نقوم بغسل الجسم بالماء الفاتر، وتكرر هذه الوصفة يوم بعد يوم، ولمدة ثلاثة أسابيع.

وبعد ذلك سوف نلاحظ بياض الجسم مثل الحليب بالإضافة له ملمس ناعم جدا، بإستخدام وصفة صابونة دوف بالنشا الرهيبة. عمر شويل - جدة أخلطي صابونة دوف بالنشا وضعيه على جسمك لتبييض وتفتيح البقع الغامقة للعروسة قبل الفرح - ثقفني

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