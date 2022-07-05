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السيدات كبار السن من أكثر ما يهتموا به هو شد تجاعيد الوجه في منطقة الجبين وحول العين والفم، ويريدوا التخلص منها نهائيا، وسوف نقدم إليكي خلطة طبيعية دون المواد الكيميائية وهي وصفة لبان الذكر التى تتكون من النشا وجوز الهند وزيت اللوز المر وزيت الزيتون وزيت خشب الصندل فيمكن خلط هذه المكونات فى المنزل لنحصل على وصفة ناجحة وفعالة فهى طبيعية وآمنه فيمتاز لبنان الذكر برائحته العطرة والجميلة وفوائده العديدة للبشرة فهو يعمل على شد البشرة ويخفف من ظهور التجاعيد فيعجل الوجه يظهر أصغر سنا من السن الحقيقى لأنه يملئ أماكن التجاعيد والخطوط الرفيعة، ويجعل لبنان الذكر الجلد ملمسه ناعم، ويفتح من لون البشرة ويزيل حب الشاب ويجعل البشرة أكثر نقاء لأنه يعمل على إزالة كل البقع والبثور ويجدد خلايا البشرة لأنه يزيل طبقة الجلد الميتة فيعطي للبشرة النضارة والحيوية، ولبان الذكر له فوائد علاجية بأنه يعمل كمطهر للجروح ويساعد فى التئام الجروح، ومن أسباب ظهور التجاعيد التعرض للشمس لفترات طويلة وعدم النوم لفترات كافية. مكونات خلطة لبان الذكر لشد التجاعيد ثلاثة ملاعق كبيرة من لبان الذكر

ثلاثة ملاعق كبيرة من النشا

إثنين ملعقة صغيرة من جوز الهند

إثنين ملعقة صغيرة من زيت اللوز المر

إثنين ملعقة صغيرة من زيت الزيتون

ثلاثة ملاعق صغيرة من زيت خشب الصندل

إثنين ملعقة صغيرة من دقيق الشوفان

ملعقة واحدة صغيرة من مطحون الترمس طريقة عمل خلطة لبان الذكر نحضر إناء نظيف ثم نضع به لبان الذكر والماء ثم نرفعه على نار متوسطة ونتركه حتى الغليان ثم نرفعه من على النار ونتركه جانبا حتى يبرد.

ثم نصفي لبان الذكر ونأخذ الماء ونضع به النشا وجوز الهند وزيت اللوز المر وزيت الزيتون وزيت خشب الصندل ودقيق الشوفان ومطحون الترمس ثم يتم التقليب.

وبعد ذلك نقوم بتوزيع الخلطة على الوجه وعلى الرقبة وممكن وضعه على اليدين التى بها تجاعيد ثم نتركها لمدة عشر دقائق.

وبعد مرور الوقت نقوم بغسل الوجه بالماء البارد، ويكرر وضعها أسبوعيا حتى نلاحظ إختفاء التجاعيد تماما وظهور البشرة بشكل جذاب. عمر شويل - جدة لو عندك لبان دكر تعالي أقولك هيشد بشرتك أزاي وهيخلي سنك صغير مهما كان عمرك - ثقفني

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