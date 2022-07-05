مكون واحد ضعيه على البطاطس المقلية المقرمشة هتبقي مقرمشة ومش هتشرب نقطة زيت نهائياً

تعتبر البطاطس من أكثر الخضروات استخدامًا وشيوعًا في العالم كله، حيث إنها من المصادر الغذائية الغنية بالكربوهيدرات اللازمة لنمو الجسم، وتعد من الأطباق الرئيسية في كثير من الدول، وذلك على اختلاف طرق عملها، ولكن أكثرها شهرة واستخدامًا هي البطاطس المقلية، والتي تعد من أشهى وألذ الوصفات الموجودة.

طريقة عمل البطاطس المقلية المقرمشة

وتختلف طريقة عمل البطاطس المقلية في ظاهرها لدى الكثير من الناس، إلا أن الجميع اتفق على مكوناتها الرئيسية، وهي:

المكونات

بطاطس.

زيت قلي.

ملح.

ملعقة نشا

طريقة التحضير

نقشر حبات البطاطس ونغسلها جيدًا.

نقطع البطاطس على شكل أصابع أو شيبسي حسب الرغبة.

نسخن الزيت على النار ونضع البطاطس فيه، وننتظر حتى تصبح ذهبية ومقرمشة.

نرفع البطاطس من الزيت ونضع الملح عليها.

فوائد البطاطس المقلية

على الرغم من وجود العديد من الفوائد للبطاطس كخضار أساسي في كثير من المناطق، حيث إنها غنية بالكربوهيدرات اللازمة لنمو الجسم بشكل سليم، إلا أنها تفقد ذلك كله حين يتم قليها في الزيت، حيث يزداد معدل السعرات الحرارية بها بشكل كبير، وهو ما يتسبب في حدوث العديد من الأمراض.

اضرار البطاطس المقلية