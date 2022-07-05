مكون واحد ضعيه على البطاطس المقلية المقرمشة هتبقي مقرمشة ومش هتشرب نقطة زيت نهائياً

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تعتبر البطاطس من أكثر الخضروات استخدامًا وشيوعًا في العالم كله، حيث إنها من المصادر الغذائية الغنية بالكربوهيدرات اللازمة لنمو الجسم، وتعد من الأطباق الرئيسية في كثير من الدول، وذلك على اختلاف طرق عملها، ولكن أكثرها شهرة واستخدامًا هي البطاطس المقلية، والتي تعد من أشهى وألذ الوصفات الموجودة.
طريقة عمل البطاطس المقلية المقرمشة
وتختلف طريقة عمل البطاطس المقلية في ظاهرها لدى الكثير من الناس، إلا أن الجميع اتفق على مكوناتها الرئيسية، وهي:
المكونات
- بطاطس.
- زيت قلي.
- ملح.
- ملعقة نشا
طريقة التحضير
- نقشر حبات البطاطس ونغسلها جيدًا.
- نقطع البطاطس على شكل أصابع أو شيبسي حسب الرغبة.
- نسخن الزيت على النار ونضع البطاطس فيه، وننتظر حتى تصبح ذهبية ومقرمشة.
- نرفع البطاطس من الزيت ونضع الملح عليها.
فوائد البطاطس المقلية
على الرغم من وجود العديد من الفوائد للبطاطس كخضار أساسي في كثير من المناطق، حيث إنها غنية بالكربوهيدرات اللازمة لنمو الجسم بشكل سليم، إلا أنها تفقد ذلك كله حين يتم قليها في الزيت، حيث يزداد معدل السعرات الحرارية بها بشكل كبير، وهو ما يتسبب في حدوث العديد من الأمراض.
اضرار البطاطس المقلية
- السمنة تعمل البطاطس المقلية على زيادة وزن الجسم بشكل كبير، ومن الممكن أن تتسبب في حدوث السمنة المفرطة في جسم الإنسان، وخصوصًا الأطفال، حيث تعتبر وجبتهم المفضلة دائمًا.
- أمراض القلب تزيد البطاطس المقلية من خطر التعرض لأمراض القلب، حيث تحتوي على نسبة كبيرة من الزيوت، والتي تُسبب ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، وهو ما يزيد معدل الإصابة بأمراض القلب.
- ارتفاع ضغط الدم يدخل النشا في مكونات البطاطس المقلية، بالإضافة إلى وجود الملح والزيوت والمضرة والتي تُسبب ارتفاع معدلات ضغط الدم بالجسم.
- الفشل الكلوي تعمل الزيوت الموجودة في البطاطس المقلية على زيادة معدل الكوليسترول في الدم، الأمر الذي يتسبب في حدوث الفشل الكلوي، وذلك تبعًا لتغير إنزيمات الكبد.
- مرض السكر تؤثر الإفراط في تناول البطاطس المقلية على معدل الأنسولين في الجسم، حيث تتحول الكربوهيدرات الموجودة فيها إلى سكريات، وبذلك تعمل على زيادة معدلات السكر بالجسم.
- سرطان المعدة والأمعاء يؤدي تناول البطاطس المقلية بصفة مستمرة إلى حدوث ارتجاع المريء، وأمراض المعدة والأمعاء، وخاصة لكبار السن ومرضى السكر، حيث إنه من الممكن أن تتسبب في الإصابة بالسرطان، والذي يؤدي بدوره إلى الوفاة.
- السكتة الدماغية يعمل الملح الذي يوضع في البطاطس المقلية وخصوصًا الجاهزة على ارتفاع ضغط الدم، وهو ما يسبب حدوث السكتة الدماغية، حيث يوصي الأطباء باستخدام نصف ملعقة من الملح يوميًا كحد أقصى
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