الخميرة الفورية بديل الكيراتين القوي لتنعيم وفرد الشعر الخشن والجاف وتنعيمه زي الحرير

تتمنى كل الفتيات ذو الشعر القصير بأن يكون لديها شعر طويل لأنه يعطى شكل للوجه جميل ويساعدها على إبتكار تسريحات جديدة فالشعر القصير يزعج الكثير من الفتيات والسيدات فمن الممكن أن يكون تركيبة الشعر أصلا قصير بسبب العوامل الوراثية، وكثرة إستخدام الصبغات الصناعية التى تعمل على تقصف وسقوط الشعر وبالتالي يصبح الشعر قصير، والشعر الطويل يناسب أى نوع من أنواع الوجه سواء كان الوجه شكل بيضاوي أو مدور أو مثلث، وسوف نعرض إليكي كيفية إستخدام خلطة الخميرة الطبيعية والآمنه على الشعر، والتى تتكون من زيت إكليل الجبل وزيت الزيتون وزيت خشب الصندل والزبادي والحليب فهذه الخلطة يمكن إستعمالها للشعر الجاف والشعر الخشن والشعر الدهني، وهذه الخلطة تعمل على تطويل الشعر القصير، وليس هذا فقط بل تساعد على تنعيم الشعر الجاف والخشن، وتعمل على إزالة القشرة من فروة الرأس وتمنع تساقط الشعر لأن الخميرة بها مواد طبيعية تساعد على ذلك.

مكونات خلطة الخميرة لتنعيم الشعر

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت إكليل الجبل

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الخميرة الجافة

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت الزيتون

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من زيت خشب الصندل إثنين ملعقة كبيرة الحجم من الزبادي

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الحليب السائل

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من النشا

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفازلين

طريقة عمل خلطة الخميرة لتنعيم الشعر