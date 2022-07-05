نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المقشر السحري لتبييض وتقشير جسم العروس وإزالة الجلد الميت والتصبغات في دقائق في المقال التالي

تهتم كل العرائس مع إقتراب زواجها بأشياء كثيرة مثل الإهتمام بالشعر والبشرة وأكثر شئ تهتم به هو تقشير وتبييض الجسم حتى يصبح جسمها ناصع البياض وناعم فسوف نقدم إليكي طريقة عمل خلطة طبيعية مكونة من النشا والزبادي والحليب ومطحون الترمس وزيت اللوز فكل ما عليكي فعله هو مزج جميع المكونات مع بعض، ويمكن أن تفعليها بنفسك فى المنزل بدون أن تأخذ منكي وقت أو جهد فكل منزل متوفر فيه هذه المكونات بتكلفة رخيصة جدا، وأهم ما يميز هذه الوصفة أنها آمنه وطبيعية تساعد على تفتيح الجسم عشرة درجات وتعمل على إزالة كل خلايا الجلد الميتة فبالتالي تجدده وتعطى نعومة للجسم رهيبة. مكونات خلطة لتبييض وتقشير الجسم ثلاثة ملاعق كبيرة من النشا

إثنين ملعقة كبيرة من الزبادي

ثلاثة ملاعق صغيرة الحجم من الحليب البودرة

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من العسل الأبيض

إثنين ملعقة صغيرة من زيت الزيتون

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من مطحون الترمس

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من مطحون الحلبة

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت اللوز

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من دقيق الشوفان

كمية مناسبة من الماء طريقة عمل خلطة لتقشير وتبييض الجسم نقوم بداية بتنظيف الجسم بالماء البارد حتى تعمل على فتح المسام ثم تجفيفه بالمنشفة.

وبعد ذلك نقوم بتحضير وعاء مناسب ثم نضع فيه النشا والزبادي والحليب البودرة ومطحون الترمس ومطحون الحلبة ودقيق الشوفان ثم نمزجهم.

ثم نضيف باقي المكونات إلى الخليط السابق العسل الأبيض وزيت اللوز وزيت الزيتون والماء ثم نقوم بخلط جميع هذه المكونات مع بعضهم البعض حتى يصبح لدينا مزيج متجانس.

ثم نبدأ بوضع هذا الخليط على الجسم كله وخاصة الأماكن الأكثر إسمرار ثم نتركها حتى تجف لمدة خمسة وثلاثون دقيقة.

وبعد مرور الوقت نقوم بفرك هذه الخلطة، وبعد ذلك نقوم بغسل الجسم بالماء الفاتر، ويمكن إستخدام كريم مرطب مناسب للجسم.

ويتم تكرار هذه الخلطة مرتان فى الأسبوع ولمدة ثلاثة أسابيع، وسوف نلاحظ بياض الجسم مثل الثلج ونلاحظ أيضا أن الجسم أصبح ملمسه ناعم وبدون أى تصبغات فيجب أن تتبعي هذه الوصفة السحرية الرهيبة. عمر شويل - جدة المقشر السحري لتبييض وتقشير جسم العروس وإزالة الجلد الميت والتصبغات في دقائق - ثقفني

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