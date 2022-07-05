نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألذ طريقة لعمل المكرونة بشاميل بالفراخ على طريقة المطاعم واسرار الصوص الرهيب في المقال التالي

المكرونة البشاميل من الوصفات اللذيذة والشهية ومعظم السيدات يقوموا بتحضيرها باللحم المفروم ولكن إليك تحضيرها بالفراخ بطريقة سهلة ومختلفة. مكونات وصفة المكرونة البشاميل بالفراخ: واحد كيس مكرونة قلم.

نصف كيلو صدور دجاج.

واحد بصلة كبيرة مفرومة.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة بهارات الدجاج.

ملعقة صغيرة ببريكا.

ثلاث ملاعق كبيرة كاتشب.

فلفل رومي مقطع مكعبات.

جبنة موتزاريلا. مكونات صوص البشاميل: أربع ملاعق كبيرة دقيق.

أربع اكواب حليب.

خمس ملاعق كبيرة زبدة.

ثلاث قطع جبنة مثلثات.

واحد ملعقة صغيرة ملح.

واحد ملعقة صغيرة فلفل اسود او ابيض. طريقة تحضير المكرونة البشاميل بالفراخ: نحضر قدر على النار ونضع به الماء وننتظر حتى تغلى وعند الغليان نضع ملعقة زيت وقليل من الملح، ثم نضع المكرونة وننتظر خمس دقائق ونريدها نصف سوا وليست سوا كامل بعد ذلك نقوم بتصفيتها من الماء وتوضع على جنب اثناء سلق المكرونة نقوم بتقطيع صدور الدجاج قطع صغيرة ونغسلها جيدا بالماء والخل والملح ثم نقوم بتصفيتها من الماء.

نحضر مقلاة على النار ونضع فيها ملعقة زيت وملعقة زبدة ثم نضع فيها صدور الدجاج المقطعة وبعد ذلك نضع الملح والفلفل الاسود والببريكا وبهارات الدجاج ونقوم بتقليبهم مع بعضهم البعض ونتركها خمس دقائق ثم نقوم بإضافة البصل والفلفل الرومي وثلاث ملاعق الكاتشب ونقلبهم حتى يتجانسوا مع بعضهم البعض ونتركهم لمدة خمس دقائق على النار ونطفئ النار بعد ذلك ونتركها على جنب.

نحضر قدر على النار ونضع فيه خمس ملاعق الزبدة ونضع عليهم الدقيق ونقلب لمدة دقيقة ثم نضيف الحليب والملح والفلفل الابيض وقطع الجبن المثلثات ونقلبهم على نار هادئة ونستمر في التقليب حتى يصبح القوام كريمي وبعد ذلك نقوم برفعه من على النار.

نحضر الصينية التي ستدخل الفرن وندهن الصينية بالزيت ونضع فيها نصف كمية المكرونة المسلوقة ونضع أربع ملاعق من صوص البشاميل على المكرونة ثم نضع الدجاج وبعدها نضع النصف الاخر من المكرونة المسلوقة وبعدها نضع باقي البشاميل وفوقها الجبن الموزاريلا وندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 200 لمدة عشرون دقيقة او حتى يأخذ البشاميل اللون الذهبي ثم تخرج من الفرن ونتركها تبرد ثم نقوم بتقطيعها. عمر شويل - جدة ألذ طريقة لعمل المكرونة بشاميل بالفراخ على طريقة المطاعم واسرار الصوص الرهيب - ثقفني

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