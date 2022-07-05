نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتتبيلة وبهارات الحاتي أعملي كفتة الحاتي المشوية على الفحم بطعم ومذاق وريحة جنان في المقال التالي

الكفتة المشوية لها طعم جميل ولذيذ وسوف نقدمها فى هذا المقال مثل كفتة الحاتي بنفس الشكل وبنفس الطعم، وبطريقة سهلة وسريعة وبمكونات متوفرة فى كل مطبخ بالمنزل، ولا تحتاج إلى تكلفة كثيرة، ومن هذه المكونات اللحمة المفرومة والبصل والبقسماط والكزبرة الخضراء والحبهان فتبحث دائما السيدات على طريقة عمل الكفتة المشوية مثل الحاتي لتقديمها لأفراد أسرتها على مائدة الغذاء أو مائدة العشاء بجانب طبق من سلطة الطحينة وطبق من السلطة الخضراء وطبق من الأرز، وبعض من السيدات يقومون بعمل الكفتة بالأرز أو الكبيبة ثم يضعونها فى صلصة الطماطم، والعديد من الأشخاص يقومون بشراء ساندويتشات الكفتة المشوية من المطاعم فهذا قد يسبب بعض الأمراض. مكونات كفتة الحاتى المشوية نصف كيلو من اللحمة المفرومة

إثنين ثمرة من البصل

كمية مناسبة من الكزبرة الخضراء

كمية مناسبة من البقدونس الأخضر

كمية مناسبة من الشبت

ربع ملعقة صغيرة من الملح

ربع ملعقة صغيرة من الحبهان

ربع ملعقة صغيرة من الزنجبيل

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود

رشة صغيرة من جوزة الطيب

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من البقسماط

إثنين فص من الثوم المفروم طريقه عمل كفتة الحاتى المشوية أولا نقوم بفرم البصل جيدا فى الكبة لتصبح ناعمة.

وبعد ذلك نقوم بتحضير وعاء ثم نضع به اللحمة المفرومة والبصل المفروم والكزبرة الخضراء المقطعة والبقدونس الأخضر المقطع والشبت المقطع والملح والحبهان والزنجبيل والفلفل الأسود وجوزة الطيب وزيت الزيتون والبقسماط والثوم المفروم ثم نقوم بخلط هذه المكونات جيدا مع بعضها البعض حتى يصبح لدينا مزيج متداخل.

ثم نضع وعاء اللحمة فى الثلاجة لمدة ساعتين حتى يتماسك.

وبعد ذلك نقوم بتشكيل اللحمة أصابع فى أسياخ ونضغط عليها حتى لا تتفتت ثم نضعها على شواية الفحم مع التقليب من جميع الإتجاهات حتى تمام النضج.

وبعد ذلك نقوم بتحضير طبق التقديم وعليه رشة من البقدونس الأخضر ثم نضع عليه الكفتة المشوية بطعم لذيذ ورائحة جميلة لا تقاوم، وتقدم بجانب طبق من البطاطس المحمرة فيجب أن تتبعي هذه الطريقة والخطوات وبنفس المقادير، وبألف صحة وهنا. عمر شويل - جدة بتتبيلة وبهارات الحاتي أعملي كفتة الحاتي المشوية على الفحم بطعم ومذاق وريحة جنان - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بتتبيلة وبهارات الحاتي أعملي كفتة الحاتي المشوية على الفحم بطعم ومذاق وريحة جنان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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