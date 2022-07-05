نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تنظيف الكرشة بسرعة بمكون سحري للتخلص من الزفارة نهائياً في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تنظيف الكرشة بمكون سحري، الكرشة من الأطعمة التي تحتاج مجهود في تنظيفها ولكن يحبها الكثيرون، وتفضل ربة المنزل تحضيرها بطرق مختلفة، ولكن تبحث عن أسهل طريقة لتنظيفة الكرشة والتخلص من رائحة الزفارة المتواجدة بها، سوف نوضح لكم طريقة تنظيف الكرشة بمكون سحري ستنظفيها بأقل مجهود ودون تعب، وبعد الانتهاء من تنظيفها يمكنك تحضيرها وطبخها بالطريقة المفضلة لك.

طريقة تنظيف الكرشة بسرعة بمكون سحري

طريقة تنظيف الكرشة بالأسبرين

عليك وضع الكرشة في إناء ثم أضيفي الماء، ثم قومي بوضع ماء ساخن و2 قرص من الأسبرين وعليك وقلبيهم جيداً، قومي بإخراج الكرشة من الماء البارد ووضعها في الماء بالأسبرين وتركها لمدة 5 دقائق، ثم قومي بإزالة الطبقة الخضراء المتواجدة بها باستخدام السكين أو الملعقة، كرري تلك العملية حتي تنظف تماماً وتصبح بيضاء، ويجب التأكد من نظفتها بشكل تام ثم قومي بعسلها بالماء، ثم قومي بوضع الخل والليمون والملح وضعي الكرشة فيها حتي يتم نظفتها بشكل تام والتخلص من الأوساخ العالقة بها.

أسهل طريقة لتنظيف الكرشة في البيت

طريقة تنظيف الكرشة بالبيكنج بودر

المكونات

3 ملاعق من البيكنج بودر.

2 لتر من الماء الساخن.

طريقة التحضير

كل ما عليك إحضار وعاء وضعي كمية الماء ساخن وإضيفي إلية البيكنج بودر، ضعي الكرشة في الخليط واتركي لمدة 5 دقائق، ثم قومي بإخراج الكرشة وتنظيفها من خلال استخدام سكين وإزالة الطبقة الخضراء المتواجدة بها، ثم قومي بنقعها في الخل للتأكد من نظفتها بشكل تام وتصبح بيضاء، ثم قومي بتحضيرها بالطريقة المفضلة لك.

طريقة تنظيف الكرشة والتخلص من الزفارة

يمكنك تنظيف الكرشة باستخدام ملح الليمون، فكل ما عليك إحضار وعاء ووضع الماء الساخن وإضافة ملح الليمون ثم قومي بغسل الكرشة بالماء، وضعي الكرشة في الخليط لمدة ساعة ثم قومي بغسلها جيداً، وستجدين الأوساخ تتساقط من الكرشة بسهولة وستتخلصين من أي أوساخ متواجدة بها، ثم قومي بطبخ الكرشة بشكل جيد حتي تنال إعجاب أفراد أسرتك بطعمها المميز دون أي روائح زفارة، ويكون طعمها جيد لأن الكرشة من الأطعمة المفضلة لدي الكثيرون.

الكرشة والممبار من الأطعمة المفضلة لدي الكثيرون، يمكنك تنظيفها بالكثير من الطرق بمكونات بسيطة وموجودة بالمنزل، ويجب التأكد من إزالة الأوساخ منها قبل الطهي، والتخلص من رائحة الزفارة لأن رائحة الزفارة غير مستحبة وتجعل الكثير لا يفضلون تناولة لذلك يجب تنظيفها وطهيها بطريقة مميزة حتي تنال إعجاب أفراد أسرتك وستكون طرق التنظيف الموضحة سهلة بالنسبة لربة المنزل.