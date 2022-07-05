نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير كيك موس الشيكولاتة باحترافية الشيفات الايطاليين في المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر كيك موس الشوكولاتة من أفضل أنواع الكيك الذي يقبل على تناوله الكثير من الأشخاص فلديه مذاق شهي كما أنها سهلة التحضير جدا وبسيطة في التجهيز.

ولا تحتاج للمزيد من الوقت ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم الخطوات التي تتبع في تحضير كيك موس الشوكولاتة.

وتتميز كيك موس الشيكولاتة بانها احدي انواع الكيكات التي لاتحتاج في اعدادها الي الكثير من الوقت أو الجهد ولهذا قمنا باطلاعكم الي أفضل أنواع الكيكات التي تعتمد في تجهيزها على الموس.

وتتميز ايضا بانها احدي الكيكات التي يعشقها الكبار قبل الصغار ولا تحتاج لمقداير وطريقة اعداد معقده ولكن يمكن لأى ربة منزل بتجهيزها وفي وقت قصير جدا.

خطوات تحضير كيك موس الشوكولاتة في المنزل

يتم تحضير كيك موس الشوكولاتة في المنزل بمقادير بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية المقادير:

مكونات الوصفة:

ثلاث حبات من البيض.

كأس من السكر.

ملعقة من الفانيليا.

ملعقة من بودرة الشوكولاتة.

نصف كأس من الطحين الأبيض.

ملعقة من البيكنج بودر.

ظرفان ويب كريم.

كأسان من كريمة الخفق.

كأس من الشوكولاتة الدكانة.

مقادير الوجه:

كأس من الشوكولاتة الداكنة.

أربعة ملاعق كبيرة من الزبد.

خطوات التحضير:

يتم تحضير كيك موس الشوكولاتة بخطوات بسيطة وغير مكلفة وإليكم في السطور الآتية تلك الخطوات:

الحصول على الخلاط الكهربائي ويتم وضع فيه كلًا من البيض والسكر وبودرة الشوكولاتة مع الفانيليا ويتم الخلط لمدة دقيقتين.

بعد ذلك يتم نخل الطحين مع البيكنح بودر ثم يضاف إلى الخليط السابق مع التقليب لحين أن تختلط كافة المقادير مع بعضها البعض.

بعد ذلك يتم الحصول على قالب تشيز كيك ويتم وضع عليه ورق الزبدة ثم يتم وضع كيك الشوكولاتة في القالب.

ثم بعد ذلك يتم وضع الصينية في الفرن ويتم تركها لمدة نصف ساعة ويتم خبز النضح باستخدام بعود شواء.

بعد ذلك يتم الحصول على إناء الخفق ويتم وضع فيه الويب كريم ثم كأسان من كريمة الخفق ثم يتم الخلط جيدًا لحين أن يتشكل لديكم الكريمة الهشة.

بعد ذلك يتم إضافة الشوكولاتة المذابة للكريمة.

ثم يتم وضع كريمة الخفق مع الشوكولاتة فوق سطح الكيك وبعد ذلك يتم وضع في الثلاجة وتركه لمدة أربع ساعات.

بعد ذلك يتم خلط الشوكولاتة مع الزبدة من أجل تغطية الوجه وبعد ذلك يتم إضافة الشوكولاتة بالزبد على الكيك وبعد ذلك يتم تغطية الكيك كاملةً بذلك الخليط.

ثم يتم وضعها في الثلاجة وتركها لمدة ساعتين لحين أن تصبح باردة وبعد ذلك يتم إخراجها من القالب ويتم تقديمها في شكل مثلثات.

طريقة تحضير موس الشوكولاتة

شوكولاتة خام داكنة.

أربع بيضات.

فانيليا.

ربع كأس من السكر.

كريمة.

نصف كأس من اللبن.

كأسان من المياه.

خطوات التحضير:

يتم تحضير الكريمة من خلال وضع الكريمة البودرة والحليب والمياه في إناء عميق ثم يتم الضرب.

بعد ذلك يتم بشر الشوكولاتة وتركها جانبًا وبعد ذلك يتم وضع البيض مع السكر ويتم ضربهم جيدًا بالمضرب وبعد ذلك يتم وضعه على النار.

ثم يضاف لها الكريمة والفانيليا ويتم التقليب ثم يتم إضافة البيض مع السكر على الكريمة وبعد ذلك يتم رفع الإناء عن الغليان ثم إضافة الشوكولاتة المبشورة.

بعد ذلك يتم وضع الخليط في أكواب ثم يتم التزيين بالشوكولاتة ويوضع في الثلاجة لمدة ساعتين.

طريقة تحضير بسكويت الشوفان

يعتبر بسكوت الشوفان من احد انواع الحلويات التي ظهرت مؤخرا نظرا لك سمعه كبيره التي اكتشفها الشوفان من مذاق جميل فهي بنا معا نتعلم طريقه تحضير بسكويت الشوفان.

مكونات تحضير كوكيز الشوكولاتة بدون فرن:

نصف كوب من الزبدة غير المملحة بدرجة حرارة الغرفة.

نصف كوب من السكر الأبيض البودر.

كوب وربع من الدقيق الأبيض الفاخر.

3 ملاعق كبيرة من حبيبات الشوكولاتة.

نصف كوب من الكاكاو الخام الغير محلى.

طريقة تحضير كوكيز الشوكولاتة بدون فرن: