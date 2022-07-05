بكوب حليب أصنعي الثومية في البيت على أصولها بكل أسرارها بمقادير وقوام مظبوط مثل الجاهز

توجد أنواع كثيرة من الصلصة ومنها الكاتشب وصلصة الطماطم والمايونيز والمستردة فكل هذه الصلصات لها إستخدامات عديدة ولكن النوع الأحلى والذي يتم إستخدامه بكثرة هي المايونيز، حيث أنها تتميز بمذاق جميل ولذيذ لذلك يقومون بعض الأشخاص بشراؤه جاهز من المحلات ولكن من الممكن أن نقوم بعمله في البيت فيكون أحلى بكثير من المايونيز الجاهز، ويمكننا أن نضعه في برطمان ونحتفظ به في الثلاجه ومن الوصفات أو الأطباق التي يتم عملها من خلال إستخدام المايونيز هي الثومية، فمن المعروف أن الثومية من الأطباق الشهية والتي تقدم عادة بجانب أكلات معينة مثل المشويات أو الفطائر وغيرها، فنجد عدد كبير من السيدات لا يستطيعون أن يقوموا بعمل الثومية في المنزل ولكن طريقتها سهلة جدا ولا تكون مكلفة.

مكونات عمل الثومية

كوب واحد كبير من الحليب السائل.

أربع ملاعق كبيرة الحجم من الخل الأبيض.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من السكر.

كوب واحد كبير من الزيت النباتي.

كوب واحد كبير من الزبادي.

فص واحد كبير من الثوم المفروم.

طريقة عمل الثومية