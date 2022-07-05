نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكوب حليب أصنعي الثومية في البيت على أصولها بكل أسرارها بمقادير وقوام مظبوط مثل الجاهز في المقال التالي
توجد أنواع كثيرة من الصلصة ومنها الكاتشب وصلصة الطماطم والمايونيز والمستردة فكل هذه الصلصات لها إستخدامات عديدة ولكن النوع الأحلى والذي يتم إستخدامه بكثرة هي المايونيز، حيث أنها تتميز بمذاق جميل ولذيذ لذلك يقومون بعض الأشخاص بشراؤه جاهز من المحلات ولكن من الممكن أن نقوم بعمله في البيت فيكون أحلى بكثير من المايونيز الجاهز، ويمكننا أن نضعه في برطمان ونحتفظ به في الثلاجه ومن الوصفات أو الأطباق التي يتم عملها من خلال إستخدام المايونيز هي الثومية، فمن المعروف أن الثومية من الأطباق الشهية والتي تقدم عادة بجانب أكلات معينة مثل المشويات أو الفطائر وغيرها، فنجد عدد كبير من السيدات لا يستطيعون أن يقوموا بعمل الثومية في المنزل ولكن طريقتها سهلة جدا ولا تكون مكلفة.
مكونات عمل الثومية
- كوب واحد كبير من الحليب السائل.
- أربع ملاعق كبيرة الحجم من الخل الأبيض.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من السكر.
- كوب واحد كبير من الزيت النباتي.
- كوب واحد كبير من الزبادي.
- فص واحد كبير من الثوم المفروم.
طريقة عمل الثومية
- نقوم أولا بتجهيز المايونيز فقومي بإحضار الخلاط الكهربائي ونضع به كوب واحد كبير من الحليب السائل ويتم إضافة ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.
- وبعد ذلك يتم وضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من السكر ونضيف أربع ملاعق كبيرة الحجم من الخل الأبيض.
- ثم قومي بتشغيل الخلاط ومع الإستمرار في الخلط يتم وضع كوب واحد كبير من الزيت النباتي ولابد من إضافة الزيت بشكل تدريجي ونستمر في الخلط للحصول على خليط كريمي وثقيل قليلا ويكون ناعم متماسك.
- وعندما نحصل على هذا الخليط نقوم بتجهيز طبق مناسب ونضع به خليط المايونيز ثم قومي بإضافة كوب واحد كبير من الزبادي.
- وبعد ذلك يتم إضافة فص واحد كبير من الثوم المفروم ونضيف رشة من الملح والفلفل الأسود ويتم تقليب جميع المكونات مع بعضها بشكل جيد لتجانسهم.
- ثم نحضر طبق مناسب للتقديم ونضع به الثومية وبعد ذلك يتم تقديمها مباشرة ومن الممكن أن يتم تزيينها برشة من البقدونس المفروم.
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