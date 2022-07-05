نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة النشا المنزلية للعروسة لتبييض تحت الإبط والمناطق الداكنة والغامقة في الجسم كله في المقال التالي
تسعى الكثير من السيدات والفتيات عن أفضل أنواع الكريمات التي تساعد على تفتيح البشرة بوجه عام سواء كانت البشرة أو بشرة الجسم أو المناطق الحساسة، ولكن من بين كل هذا نجد أن المناطق الحساسة هي التي تتسبب في إزعاج كبير بالنسبة لكل فتاة فمن الصعب أن نقوم بتفتيحها لأن الجلد في هذه المناطق لا يمكنه أن يتحمل أي شيء لأن الجلد يكون حساس جدا، لذلك ينصح دائما بتجنب إستعمال كريمات التفتيح لتبييض هذه المناطق الحساسة بسبب إحتوائها على كمية كبيرة من المواد الكيميائية التي تضر الجلد، ولكن لكي نقوم بتفتيح هذه المناطق لابد من إستخدام خلطة طبيعية تساعد على ذلك بكل سهولة وأن هذه الخلطة لها تأثير قوي في الحصول على هذه النتيجة، ومن ضمن المناطق الحساسة هي منطقة الإبط والمناطق الداكنة مثل البيكيني ومن المعروف أن هذه المناطق تكون باللون الغامق وبشكل واضح جدا وهذا يؤثر تأثير سلبي على نفسية أي فتاة.
مكونات خلطة النشا لتبييض الإبط والمناطق الداكنة
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من كريم بانثينول.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من العسل الأبيض.
- ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.
طريقة عمل خلطة النشا لتبييض الإبط والمناطق الداكنة
- نقوم بإحضار إناء مناسب ونضع به ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا ثم نضيف ملعقة واحدة كبيرة الحجم كريم بانثينول.
- وبعد ذلك يتم إضافة ملعقة واحدة كبيرة الحجم من العسل الأبيض وقومي بوضع ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون وفي النهاية نضيف ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.
- ثم يتم خلط جميع المكونات مع بعضها بشكل جيد لكي نحصل على خليط متجانس وناعم ويتم وضع هذه الخلطة علي الإبط والمناطق الداكنة.
- ونتركها لمدة خمسة عشر دقيقة تقريبا وبعد ذلك قومي بغسل هذه المناطق بإستخدام الماء البارد ثم نضع كريم مرطب عليهم ولابد من تكرار هذه الخلطة مرة واحدة في الإسبوع.
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