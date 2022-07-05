وصفة النشا المنزلية للعروسة لتبييض تحت الإبط والمناطق الداكنة والغامقة في الجسم كله

تسعى الكثير من السيدات والفتيات عن أفضل أنواع الكريمات التي تساعد على تفتيح البشرة بوجه عام سواء كانت البشرة أو بشرة الجسم أو المناطق الحساسة، ولكن من بين كل هذا نجد أن المناطق الحساسة هي التي تتسبب في إزعاج كبير بالنسبة لكل فتاة فمن الصعب أن نقوم بتفتيحها لأن الجلد في هذه المناطق لا يمكنه أن يتحمل أي شيء لأن الجلد يكون حساس جدا، لذلك ينصح دائما بتجنب إستعمال كريمات التفتيح لتبييض هذه المناطق الحساسة بسبب إحتوائها على كمية كبيرة من المواد الكيميائية التي تضر الجلد، ولكن لكي نقوم بتفتيح هذه المناطق لابد من إستخدام خلطة طبيعية تساعد على ذلك بكل سهولة وأن هذه الخلطة لها تأثير قوي في الحصول على هذه النتيجة، ومن ضمن المناطق الحساسة هي منطقة الإبط والمناطق الداكنة مثل البيكيني ومن المعروف أن هذه المناطق تكون باللون الغامق وبشكل واضح جدا وهذا يؤثر تأثير سلبي على نفسية أي فتاة.

مكونات خلطة النشا لتبييض الإبط والمناطق الداكنة

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من كريم بانثينول.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من العسل الأبيض.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.

طريقة عمل خلطة النشا لتبييض الإبط والمناطق الداكنة