نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قولي وداعا لسواد الشفاه بخلطة البنجر لتوريد وتفتيح الشفايف طبيعيا في 5 دقائق في المقال التالي
توييكسمرار الشفاه وتشققها من اكثر المشاكل التي يتعرض لها الكثير من السيدات وذلك بسبب الجفاف الشديد او بسبب التعرض للشمس دون استخدام الكريمات الواقية من اشعه الشمس الضارة ولذلك نجد ان عمليات البحث ازدادت حول الطريقة التي يمكن علاج تشققات واسمرار الشفاه بطريقه سهله ومنخفضه التكلفة ويعدي استخدام البنجر من افضل الطرق التي يمكن اتباعها للحصول على شفاه ورديه وناعمه والتخلص من الاسمرار بشكل سريع وفعال وسنتناول في هذا المقال الطريقة التي يمكن استخدام البنجر بها لعلاج اسمرار وتشقق وجفاف الشفاه في خمس دقائق بمكونات بسيطة موجوده في البيت.
كيفية استخدام البنجر لعمل خلطه تفتيح وتنعيم وتوريد الشفاه في خمس دقائق
البنجر يتميز بلونه الأحمر المميز الذي يساعد في إعطاء الشفاه لون وردي طبيعي دون الحاجة الي استخدام اي روج لتوريد الشفاه، ويحتوي على العديد من الفيتامينات التي تساعد في التخلص من اسمرار الشفاه بشكل سريع دون أن يسبب ألتهاب في الجلد كما أنه يتم استخدامه في وصفة لترطيب الشفاه والتخلص من التشققات، ويمكن استخدامه كالتالي:-
- نقوم بسلق قطعة من البنجر وبعد ذلك نهرسها جيدًا حتى يصبح قوامها ناعم.
- نضيف عليها معلقة عسل أبيض ومعلقة من زيت جوز الهند ونقلب المكونات معًا.
- نضع الخليط على الشفاه ربع ساعة كل يوم وبعد ذلك يتم غسل الشفاه.
كيفية التخلص من سواد الشفايف وتشققها وتوريدها بخليط القرفة
القرفة من المواد التي تساعد في تفتيح المنطقة المحيطة بالشفاء وتساعد في تنشيط الدورة الدموية والتي تساعد في توريد الشفاه، كما انها تساعد في التخلص من الجلد الميت والمتبقي المتراكم على الشفاه ويمكن استخدام القرفة بالطريقة التالية:-
- نستخدم معلقة قرفة ونضيف عليها معلقة سكر ومعلقة من القهوة.
- نضيف عليهم معلقة جل صبار ومعلقتين من زيت النعناع ونقلبهم معًا.
- نغسل الشفاه بماء ساخن ونجففها وبعد ذلك نستخدم الخليط على الشفاه ويتم تدليكه خمس دقائق.
- نضع على الشفاه كيس بلاستيك ونترك عليها الخليط عشر دقائق وبعد ذلك يتم شطف الشفاه جيدًا ونستخدم المرطب المفضل بشكل مستمر.
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